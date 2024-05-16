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Бизнес

Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы

Абдурахман Муртазалиев выступил с обращением к президенту и просит его не назначать повторные выборы по Свердловскому одномандатному округу Бишкека.

Он отметил, что на выборах 2022 года набрал 5 тысяч 806 голосов избирателей, но был снят по ложным обвинениям. Сейчас Абдурахман Муртазалиев просит главу государства защитить голоса избирателей Свердловского района, так как Центризбирком игнорирует постановление ВС КР.

«Суд на сегодня снял с меня обвинения в подкупе, а ЦИК бездействует и не исполняет вступившее в законную силу решение Верховного суда, которое обязывает их признать меня избранным депутатом Жогорку Кенеша по Свердловскому округу и выдать мандат. По вине Центризбиркома два года место депутата парламента занимал человек, который не имел на это права. Суды всех трех инстанций отменили решение избирательной комиссии о признании избранным нардепом Шайлообека Атазова и вернули голоса избирателей, отданные за меня», — говорится в обращении.

При этом политик обращает внимание на то, что его многочисленные заявления в ЦИК с просьбой исполнить решения судов не рассмотрены. Более того, Центризбирком неделю не публиковал в открытом доступе принятое им решение по этому вопросу. Абдурахман Муртазалиев считает, что это нарушило его права на обжалование решения ЦИК.

«Суды своими решениями вернули избирательную комиссию к процедуре определения результатов прошлых выборов. Грубо игнорируя решения судов и действующее законодательство, 15 мая ЦИК приняла и направила на подпись президенту незаконное решение о назначении новых выборов по Свердловскому округу. Центризбирком вводит главу государства в заблуждение, подсунув незаконное решение, которое принесет ущерб бюджету страны в 20 миллионов сомов. Их можно направить на развитие нашей республики. Уважаемый Садыр Нургожоевич! Прошу вас не подписывать указ о назначении новых выборов депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому округу», — обратился он.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/294145/
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