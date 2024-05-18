«РСК Банк» переименуют. Зачем это сделают, рассказал президент

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил об изменениях в программе льготного ипотечного кредитования. Об этом глава государства рассказал на своей странице в Facebook.

Президент напомнил, что по его поручению полным ходом идет работа по решению проблемы большинства наших граждан, касающейся жилищного обеспечения. Речь о строительстве многоэтажных домов через Государственную ипотечную компанию и возможности приобрести квартиру в ипотеку не только государственным служащим, но и частным лицам.

«Для этого граждане, имеющие возможность купить квартиру, должны заплатить ровно половину от стоимости жилья. Однако не у всех есть такая возможность. Например, если покупаемая квартира стоит $60 тысяч, то от этой стоимости нужно заплатить $30 тысяч. Допустим, у гражданина есть всего $20 тысяч. Где он возьмет остальную часть? Для решения этого вопроса мы сделали партнерами государственный «РСК Банк» и Государственную ипотечную компанию (ГИК)», — рассказал Садыр Жапаров.

В течение двух недель «РСК Банк» будет переименован в «Элдик банк».

Глава государства рассказал, как будет работать система. Например, выбранная квартира стоит $60 тысяч, чтобы получить ее вне очереди, нужно внести сразу $30 тысяч. Если у человека есть только $20 тысяч, то недостающую часть в $10 тысяч ему предоставит «Элдик банк» (нынешний «РСК Банк») с годовой ставкой 10 процентов на срок до пяти лет (коммерческие банки предлагают кредиты под 19 процентов годовых).

Главное, что «Элдик банк» не потребует залога по кредиту. Выдаст быстро, без залога и бюрократии. президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Первые пять лет человек будет погашать средства, полученные от «Элдик банка» (ныне «РСК Банк»). Затем внесет в ГИК оставшиеся 50 процентов. Этот механизм начнет работать с середины октября 2024 года.

«Это связано с тем, что необходимо внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности». Но, если есть те, кто копит деньги на квартиру, они уже сейчас могут открыть счет в «РСК Банке» и продолжить накопление средств. До осени он будет принимать средства, и примерно с 15 октября «Элдик банк» начнет выдавать кредиты нашим гражданам», — написал Садыр Жапаров.

«Основная цель преобразования «РСК Банка» в «Элдик банк» и его партнерства с Государственной ипотечной компанией — предоставить гарантии тем, кому не хватает немного денег. Если кратко, то этот новый механизм является третьим этапом жилищной реформы. Новое правило облегчает мигрантам и всем нашим гражданам, нуждающимся в собственной квартире, условия приобретения жилья, представляет собой предлагаемую систему оказания государственной поддержки», — заключил он.