20 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 37 (3-4-й подъезды);

13.00-17.00 — 7-й микрорайон, 1- 4, 6;

9.00-17.00 — жилмассивы «Учкун», «Учкун-2» (улицы Жабинова, Огонбаева);

12.00-17.00 — жилмассив «Кайынды» (Карагачевая роща), улица Керамическая;

8.00-17.00 — проспект Чуй, 2;

9.30-18.00 — село Орто-Сай (улицы Лесхозная, Байтика Баатыра, Рысмендиева, Балык-Кумар, Карбоз);

11.00-17.00 — отрезки улиц Великолукской, Кедровой;

9.30-14.30 — отрезки улиц Московской, Суюнбаева;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Тимура Фрунзе, Гагарина, Араба, Саадак), «Бакай-Ата» (улицы Арашан, Наристе), улица Токтоналиева, 50;

10.00-17.00 — отрезки улицы Лесхозной (заводской поселок);

13.00-17.00 — отрезки улицы Тыналиева, Ахунбаева;

9.00-18.00 — отрезки улиц Коммунаров, Рижской, Энтузиастов, Фестивальной, Тифлисской, Республиканской, Победа, Минской, Брянской, Альпийской, Азовской, переулок Сахалинский.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Больничная, Кооперативная, жилмассивы «32 га», «40 га», улицы Западная, Арычная, Аптечная, Жоробаевой, Турсуматова, Арычная), Бир-Булак (улицы Омурзакова, Доскожоева, жилмассивы «32 га», «40 га»), Молдовановка (улицы Молодежная, Пионерская, Парковая, Яблоневая, Набережная, Почтовая), Лебединовка (улицы Набережная, Маяковского, Мамыркалиева, Максима Горького, Советская, Северная, Набережная, БЧК, Лермонтова, проспект Победы);

13.00-17.00 — село Дачное (улицы Береговая, Ленина, Южная);

9.00-13.00 — село Таш-Добо (улицы Больничная, Кооперативная, жилмассивы «32 га», «40 га», улицы Западная, Арычная, Аптечная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Сокулук, Южная, Дружбы, Комсомольская, жилмассив ВОССТ, кварталы А, Б, Г), Джанги-Джер (улица Жданова), Сокулук (улицы Больничная, Алма-Атинская, Советская, улицы 8 Марта, Жаштык, Кирова, Ленинградская, Железнодорожная, переулок Железнодорожный), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Сокулук);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Деповская);

9.30-17.00 — села Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Опытная, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная), Озерное;

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Садовая, Куйбышева, Ленинградская Гагарина, Алыбаева, Космонавтов, Бедного, Мичурина, Новая, Северная, Советская, Дачная, Дзержинского, Жайыл-Баатыра, Красновосточная);

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Первомайская, Труда, Лермонтова, Оборонная, Ярославская, Олимпийская, Ломоносова, Центральная, Комсомольская, Суворова, Школьная,8 Марта, Фрунзенская);

Первомайская, Труда, Лермонтова, Оборонная, Ярославская, Олимпийская, Ломоносова, Центральная, Комсомольская, Суворова, Школьная,8 Марта, Фрунзенская); 9.00-17.00 — село Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-16.00 — села Плодопитомник (улицы Пржевальского, Мира, Горная, Центральная), Сретенка (улица Первомайская);

9.00-17.00 — село Беловодское (улица Космическая);

9.00-13.00 — село Садовое (улицы Токтогула, Восточная, Украинская, Ключевая, Ленина, Строительная, нижняя часть);

10.00-12.00 — село Беловодское (улицы Фрунзе, Северная);

9.20-11.00 — село Беловодское (улица Тулебердиева);

9.30-17.00 — село Предтеченка (улицы Ленина, Фрунзе, Тугельбая);

9.00-12.00 — села Садовое, Беловодское (улицы Степная, Дзержинского, Кузнечная, Советская, МТС, Садовая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Ташкентская, Тихонова, Сарымсакова), Орто-Арык (улица Джолдошбаева), Чалдовар (улица Подгорная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-18.00 — села Ивановка (улицы Почтовая, Кирова, Первомайская, Фурманова, Сельская, Советская, Ильина, Токмакская, Пролетарская, Фрунзенская, центральная часть), Буденовка, Красная Речка (улицы Комсомольская, Почтовая, Школьная, Бирюкова, Восточная, Толбашиева, Ибрагимова, Молдокулова, Первомайская, Юбилейная, Кривощекова, Ленина, Октябрьская, Панфилова);

9.00-17.00 — село Ак-Сай (улица Ала-Тоо);

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Фурманова, Калинина, Первомайская, Советская, Уральская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Шамшы, Мээнеткеч, Алга, Кызыл-Аскер, Калыгул, Бурана, башня Бурана, дачи «Золотая осень»;

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — город Кемин (улицы Советская, Космонавтов), село Бейшеке (улица Центральная);

9.00-17.00 — село Кайынды (улица Базаркулова);

Кантский РЭС