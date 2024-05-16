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Бизнес

Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!

Такого еще не было — первый месяц скоростного интернета и мобильной связи от Мобильного оператора О! БЕСПЛАТНО!

Акция для новых абонентов при покупке и активации новой SIM-карты со специальным тарифом действует только до 31 мая.

Если вы не абонент О!, то лучшего момента начать пользоваться услугами крупнейшего мобильного оператора в стране сложно придумать.

По специальному тарифу вам будут доступны 40 ГБ интернета, бесплатные звонки и SMS в сети О!, а также 15 минут звонков на другие мобильные сети КР всего за 250 сомов на 4 недели.

Не упускайте такую возможность, подключайтесь уже сегодня!

Подробнее на сайте o.kg.

***

Сеть О! лидирует по покрытию и емкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане, в зоне охвата которых проживают 99,6 процента населения республики. Управлять номером и получать бонусы за связь легко — достаточно скачать приложение «Мой О!», которое сочетает в себе личный кабинет абонентов О!, Saima + удобное приложение для платежей, денежных переводов и маркетплейс.

Лицензии ГАС при ГКИТиС: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/294102/
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