В Кыргызстан прибыла медицинская бригада из Кувейта. Проведут операции детям

В Национальный центр охраны материнства и детства прибыла медицинская бригада из Кувейта. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в составе группы 18 врачей и 10 человек среднего медицинского персонала. Бригаду возглавляет профессор Хишан.

«В течение четырех дней, с 13 по 16 мая, они будут оперировать детей с патологией органов зрения, челюстно-лицевой области, мочеполовой системы. Бригада прибыла со своим оборудованием и изделиями медицинского назначения. Операции будут бесплатными», — отметили в ведомстве и добавили, что с гостями встретился министр Алымкадыр Бейшеналиев.