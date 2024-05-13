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Общество

В Кыргызстан прибыла медицинская бригада из Кувейта. Проведут операции детям

В Национальный центр охраны материнства и детства прибыла медицинская бригада из Кувейта. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в составе группы 18 врачей и 10 человек среднего медицинского персонала. Бригаду возглавляет профессор Хишан.

«В течение четырех дней, с 13 по 16 мая, они будут оперировать детей с патологией органов зрения, челюстно-лицевой области, мочеполовой системы. Бригада прибыла со своим оборудованием и изделиями медицинского назначения. Операции будут бесплатными», — отметили в ведомстве и добавили, что с гостями встретился министр Алымкадыр Бейшеналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293775/
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