16:32
USD 88.33
EUR 95.66
RUB 0.97
Власть

Премьер-министр Малайзии посетил природный парк «Ала-Арча»

Президент Садыр Жапаров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сегодня в государственном природном парке «Ала-Арча» ознакомились с этнокультурной программой, организованной в рамках его официального визита в страну. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеров стран встретили акыны-импровизаторы, богатыри «Алптар» и девушки в национальных костюмах «Аталар изи».

Прогулявшись по аллее ремесленников, Садыр Жапаров и Анвар Ибрагим ознакомились с жизнью кочевого народа в установленных инсталляциях юрт, традиционными обычаями и культурой кыргызского народа. Они посетили мастерские, где ремесленники продемонстрировали свои умения в создании уникальных изделий ручной работы, а также насладились кулинарными изысками местной кухни.

В рамках этнокультурной программы был представлен концерт с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» имени Чалагыза Исабаева и государственного ансамбля танца «Ак марал» имени Нурдина Тугелова.

Также представлена выставка коллекций кыргызских национальных костюмов «Аталар изи», продемонстрированы элементы традиционной охоты салбуурун с участием беркутчи, лучников и тайганчи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294155/
просмотров: 605
Версия для печати
Материалы по теме
Переговоры об открытии прямого авиасообщения ведут Кыргызстан и Малайзия
Президент Кыргызстана и премьер Малайзии встретились в госрезиденции «Ала-Арча»
Президент призвал омбудсмена оперативно реагировать на факты насилия
В Кыргызстане осужденным экстремистам и педофилам не будут начислять пенсию
Нравится ли читателям 24.kg проект пирса в форме комуза? Итоги опроса
Президент рассказал, почему не проводил опрос об изменении флага
Садыр Жапаров объяснил, почему решил провести опрос по иссык-кульскому пирсу
Ни один грамм золота не украден. Президент прокомментировал видео со слитками
А вам нравится проект иссык-кульского пирса в форме комуза? Опрос
Доверие на деле, а не на бумаге. О чем говорил Садыр Жапаров в Москве
Популярные новости
Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не&nbsp;министр обороны Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не министр обороны
Минэнерго строит малые ГЭС в&nbsp;два раза дороже, чем частники&nbsp;&mdash; депутат Минэнерго строит малые ГЭС в два раза дороже, чем частники — депутат
Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека
Трагедия в&nbsp;Сузаке. К&nbsp;увольнению представлены шесть должностных лиц Трагедия в Сузаке. К увольнению представлены шесть должностных лиц
Бизнес
Абдурахман Муртазалиев просит президента не&nbsp;назначать новые выборы Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
Как я&nbsp;остаюсь на&nbsp;связи с&nbsp;семьей даже в&nbsp;другой стране Как я остаюсь на связи с семьей даже в другой стране
16 мая, четверг
16:30
Бывшего депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматову вызвали в ГКНБ Бывшего депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматову вызв...
16:24
Председатель кабмина призвал глав районов пользоваться цифровыми технологиями
16:11
Секретный путь кыргызского золота. От рудника до хранилища Национального банка
16:02
Цифровизация. Минздрав сможет отследить трудоустройство молодых врачей
15:43
Жогорку Кенеш не будет выдавать дубликаты почетных грамот при их утере