Премьер-министр Малайзии посетил природный парк «Ала-Арча»

Президент Садыр Жапаров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сегодня в государственном природном парке «Ала-Арча» ознакомились с этнокультурной программой, организованной в рамках его официального визита в страну. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеров стран встретили акыны-импровизаторы, богатыри «Алптар» и девушки в национальных костюмах «Аталар изи».

Прогулявшись по аллее ремесленников, Садыр Жапаров и Анвар Ибрагим ознакомились с жизнью кочевого народа в установленных инсталляциях юрт, традиционными обычаями и культурой кыргызского народа. Они посетили мастерские, где ремесленники продемонстрировали свои умения в создании уникальных изделий ручной работы, а также насладились кулинарными изысками местной кухни.

В рамках этнокультурной программы был представлен концерт с участием фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» имени Чалагыза Исабаева и государственного ансамбля танца «Ак марал» имени Нурдина Тугелова.

Также представлена выставка коллекций кыргызских национальных костюмов «Аталар изи», продемонстрированы элементы традиционной охоты салбуурун с участием беркутчи, лучников и тайганчи.