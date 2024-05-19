Местные активисты помогают иностранным студентам

В Бишкеке активисты оказывают помощь иностранным студентам, которые остаются в своих домах из-за недавних протестов. В Сети распространяются видеоролики, на которых видно, как активисты привозят студентам продукты питания и предметы первой необходимости.

Посольства Пакистана и Индии накануне рекомендовали своим гражданам, находящимся в Бишкеке, оставаться дома и не выходить без необходимости.

Напомним, что стихийный протест против иностранцев в столице начался вечером 17 мая и завершился только под утро 18 мая. Причиной стала драка в хостеле 13 мая, после которой милиция задержала четырех граждан Египта.