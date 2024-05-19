Бишкектеплосеть начинает испытания на плотность: возможны порывы трубопроводов

С 20 мая Бишкектеплосеть начинает заполнение водяных тепловых сетей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в период с 23 по 29 мая будут проведены регламентные испытания на плотность. Это необходимо для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в отопительный период.

При этом возможны порывы трубопроводов и провалы дорожного покрытия.

В Бишкектеплосети просят горожан быть внимательными и в случае обнаружения порывов и утечек из тепловых сетей и провалов дорожного покрытия сообщать: