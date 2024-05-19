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Общество

Бишкектеплосеть начинает испытания на плотность: возможны порывы трубопроводов

С 20 мая Бишкектеплосеть начинает заполнение водяных тепловых сетей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в период с 23 по 29 мая будут проведены регламентные испытания на плотность. Это необходимо для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в отопительный период.

При этом возможны порывы трубопроводов и провалы дорожного покрытия.

В Бишкектеплосети просят горожан быть внимательными и в случае обнаружения порывов и утечек из тепловых сетей и провалов дорожного покрытия сообщать:

  • в диспетчерскую службу «Бишкектеплосеть» по телефону 0312568558;
  • в центр поддержки потребителей «Бишкектеплосеть» — 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294389/
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