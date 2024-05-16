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Общество

Цифровизация. Минздрав сможет отследить трудоустройство молодых врачей

Впервые распределение медицинских выпускников пройдет при помощи информационных решений. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Бакыт Джангазиев.

По его словам, министерство разработало цифровое решение, позволяющее медицинским образовательным организациям вести учет студентов, выпускников, интернов, ординаторов и отслеживать процесс прохождения подготовки медицинских кадров.

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Организации здравоохранения смогут подавать заявки и ходатайства о привлечении врачей, окончивших бюджетную форму обучения, для двухгодичной отработки, а выпускников медвузов — для интернатуры и/или ординатуры. Кроме того, будет автоматизированный учет трудового стажа и движения медицинских кадров.

Минздрав будет направлять выпускников, отучившихся на бюджете, в организации здравоохранения для прохождения двухгодичной отработки и мониторить прибытие и трудоустройство медицинских кадров.

Организации здравоохранения подали 168 заявок на привлечение медиков различных специальностей и 10 ходатайств о привлечении выпускников медвузов для двухгодичной отработки.

Цифровое решение разработали в соответствии с реализацией целевой модели цифрового здравоохранения «Санарип MED».

Отметим, что, согласно статье 162 Закона «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике», выпускники медицинских учебных заведений, учившиеся на бюджетной основе, обязаны отработать не менее двух лет в регионах по направлению Минздрава.

Обеспеченность кадрами — большая системная проблема здравоохранения. По республике не хватает около 1,5 тысячи врачей. Ранее в Минздраве говорили о поисках возможного источника финансирования для повышения зарплаты всем медработникам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294153/
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