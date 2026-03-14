Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Канатбек Чыныбаев назначен министром чрезвычайных ситуаций.

Ранее от должности министра чрезвычайных ситуаций отстранили Урматбека Шамырканова. Он проработал около месяца. Причиной освобождения стали подозрения в том, что, занимая ранее пост заместителя главы ведомства, он получил взятку.

Канатбек Чыныбаев родился 4 ноября 1983 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова в 2006 году, а в 2018-м — Академию гражданской защиты МЧС России.

С 2006 по 2022 год работал в различных подразделениях Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

С июля 2022-го находился в служебной командировке в Ситуационном центре администрации президента, оставаясь в кадровом резерве Вооруженных сил. В феврале 2026 года был назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций.

Двух заместителей министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности освободили от должностей.

От должностей освободили Бектена Бекболотова (согласно поданному заявлению) и Жаныбека Керималиева.

Другим распоряжением одним из заместителей министра назначен Айбек Шаменов. Ранее занимал должность полномочного представителя президента в Баткенской области. Там он работал с декабря 2024 года. До этого являлся заместителем председателя ГКНБ.

ЦИК досрочно прекратил полномочия двух депутатов.

Депутат Жогорку Кенеша Куванычбек Конгантиев сдал мандат.

Куванычбек Конгантиев стал депутатом парламента по избирательному округу № 21 (Ленинский район Бишкека), набрав 13 тысяч 379 голосов. В Жогорку Кенеше он являлся членом депутатской группы «Эл үмүтү Ата-Журт» и занимал должность председателя комитета по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

Его место может занять Чингиз Айдарбеков, который ранее занимал должность министра иностранных дел и был депутатом Жогорку Кенеша предыдущего созыва. На парламентских выборах он выдвигался по Ленинскому одномандатному округу, где набрал 6 тысяч 259 голосов.

Депутат Жогорку Кенеша Курманкул Зулушев, избранный по многомандатному избирательному округу № 10, подал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.

Теперь мандат должен перейти следующему кандидату по результатам голосования. Им является Улугбек Ормонов, получивший 6 тысяч 735 голосов.

Кутман Мамыров стал директором Госагентства по защите персональных данных.

Алмазбек Усенов освобожден от этой должности.

Кутман Мамыров родился 24 марта 1984 года. Окончил Ошский государственный университет и Академию государственного управления при президенте КР.

Работал в различных министерствах и ведомствах Кыргызстана. В частности, занимал должность статс-секретаря Минтранса в 2021 году.

В 2020-м выдвигался кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Мекеним Кыргызстан».

Кадровые перестановки в Пограничной службе.

Марат Маралбаев освобожден от должности первого заместителя директора — начальника главного штаба Пограничной службы.

На его место назначен Мирзамир Сыдыков. Он стал первым заместителем председателя Государственной пограничной службы — начальником главного штаба.

Данияр Сатимов и Мансур Исаков назначены заместителями председателя Государственной пограничной службы.

Жылдыз Шеримбекова назначена руководителем пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша.

Жылдыз Шеримбекова в 2012-м окончила Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина по специальности «Международные отношения». В 2015-2018 годах работала пресс-секретарем полномочного представителя правительства в Чуйской области, в 2018-2022 годах — начальником информационного отдела Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

В 2022-2024 годах занимала должность советника председателя Национального статистического комитета, а с 2024-го работала экспертом службы информационной политики администрации президента.

Прежний руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Жайнак Усен уулу назначен советником торага парламента Марлена Маматалиева по вопросам цифровизации.

Чынгыз Молдокеев назначен директором государственного предприятия «Кыргызгеология».

Он пришел на место Акыла Токтобаева, который стал министром природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Чынгыз Молдокеев родился 29 июня 1987 года. До текущего назначения занимал должность заместителя директора ГП «Центральная лаборатория» при том же министерстве.

Назначены заместители глав районных администраций мэрии Бишкека.

В муниципальных администрациях мэрии столицы введены дополнительные штатные единицы заместителей глав районов.



Заместителем главы Первомайской районной администрации назначен Марлен Айбеков.

Ранее он занимал должность начальника управления муниципальной собственности мэрии города Кара-Балты.

Заместителем главы Свердловской районной администрации назначен Данияр Манакеев. Ранее он занимал должность заведующего отделом контроля исполнения решений управления организационно-контрольной работы мэрии города Бишкека.

Талантбек Иманов стал мэром города Каракола.

Каныбек Адиев освобожден от должности мэра города Каракола Иссык-Кульской области.

Талантбек Иманов родился 5 декабря 1986 года. Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Трудовую деятельность начал в 2008-м работником службы безопасности ОАО ТНК «Дастан». До назначения был спецпредставителем президента по особым поручениям.

Директором «Ош ТВ» назначен Акылбек Орозматов.

Директор муниципального учреждения «Ош ТВ» Маратбек Акимбек уулу освобожден от занимаемой должности на основании поданного заявления.

Акылбек Орозматов — журналист, выпускник Ошского государственного университета. Работал пресс-секретарем Министерства образования и науки, участвовал в образовательных проектах Всемирного банка по линии Минобраза. Также занимал должность программного директора телеканала «Ынтымак». Основатель информационного портала «Калыс Медиа».

Телеканал «Ош ТВ» основан в 1991 году и считается одним из первых частных телеканалов Кыргызстана. Первый эфир состоялся 5 мая 1991 года.

