16:27
В муниципальном телеканале «Ош ТВ» сменился директор

Директор муниципального учреждения «Ош ТВ» Маратбек Акимбек уулу освобожден от занимаемой должности.

Соответствующий приказ подписал мэр города Оша Жанарбек Акаев.

Отмечается, что руководитель телеканала покинул должность на основании поданного заявления.

Новым директором  «Ош ТВ» назначен Акылбек Орозматов.

Акылбек Орозматов — журналист, выпускник Ошского государственного университета. Работал пресс-секретарем Министерства образования и науки, участвовал в образовательных проектах Всемирного банка по линии Минобраза. Также занимал должность программного директора телеканала «Ынтымак». Основатель информационного портала «Калыс Медиа».

мэрии Оша
Фото мэрии Оша. Акылбек Орозматов

 

Телеканал «Ош ТВ» основан в 1991 году и считается одним из первых частных телеканалов Кыргызстана. Первый эфир состоялся 5 мая 1991 года.

Изначально телеканал был частным и вещал из города Оша. В разные годы он был одним из самых популярных региональных СМИ юга страны.

После событий 2010 года вокруг телеканала начались судебные разбирательства, а его имущество было национализировано. Позднее «Ош ТВ» перешел в государственную собственность.

В 2022 году 100 процентов акций телерадиокомпании передали в муниципальную собственность мэрии города Оша. Сейчас телеканал работает как муниципальное учреждение и освещает общественно-политическую и социальную жизнь города и южного региона.
