Общество

Депутат Жогорку Кенеша Куванычбек Конгантиев сдает мандат

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило заявление от депутата Жогорку Кенеша Куванычбека Конгантиева о досрочном сложении полномочий. Народный избранник подтвердил информацию 24.kg.

Как сообщается, 10 марта ЦИК рассмотрит его заявление на своем заседании.

Куванычбек Конгантиев избран депутатом парламента по избирательному округу № 21 (Ленинский район Бишкека), набрав 13 тысяч 379 голосов. В Жогорку Кенеше он являлся членом депутатской группы «Эл үмүтү Ата-Журт» и занимал должность председателя комитета по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

Ранее свои депутатские мандаты также сложили:

  • Эльдар Сулайманов;
  • Нурланбек Тургунбек уулу;
  • Кундузбек Сулайманов.

Кроме того, депутат Жанар Акаев ранее сложил мандат в связи с назначением мэром города Оша.
