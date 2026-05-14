В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с сельхозпродукцией

В Чуйской области сотрудники милиции задержали подозреваемого в мошенничестве с крупной партией сельхозпродукции, сообщает пресс служба ГУВД области.

По ее данным, в ОВД Чуйского района обратилась гражданка С.Ф. с заявлением о принятии мер в отношении малознакомого К.Л. По словам заявительницы, в начале ноября 2023 года она передала мужчине 193 тонны кукурузы. За полученную продукцию К.Л. выплатил $6 тысяч и 1 миллион 800 тысяч сомов, однако остался должен еще 815 тысяч сомов. Несмотря на неоднократные требования, указанная сумма до настоящего времени не возвращена.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что подозреваемый, войдя в доверие к заявительнице, обманным путем получил еще одну партию кукурузы общей массой 133 тонны на сумму 2 миллиона 926 тысяч сомов, за которую оплата также не поступила.

Общий материальный ущерб, причиненный заявительнице, составил 3 миллиона 801 тысячу сомов.

13 мая 2026 года по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК Кыргызской Республики («Мошенничество»).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого К.Л., 1977 года рождения. Он был задержан в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики и водворен в ИВС.

Кроме того, проверяется его возможная причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Чуйской области.

Если вы пострадали от действий указанного лица, просим обратиться в ОВД Чуйского района либо сообщить по телефонам: 0313 838289, 0702777408.