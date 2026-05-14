Происшествия

Массовая драка с участием мигрантов из Центральной Азии произошла в России

Массовая драка с участием около 60 мигрантов из стран Центральной и Южной Азии произошла на птицефабрике в Ленинградской области.

Массовая драка с участием мигрантов из стран Центральной и Южной Азии произошла на птицефабрике в Ленинградской области

Как сообщает «Фонтанка», полиция выясняет обстоятельства столкновения на птицефабрике «Синявинская», после которого в больницы доставили 20 пострадавших. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что причиной драки стала ссора между представителями указанных регионов. Полиция опрашивает 12 иностранцев от 21 до 39 лет.

Не уточняется, граждане каких стран устроили разборки.   
