В Караколе заменят десятки километров водопроводных и канализационных сетей

В Караколе в 2026 году проведут обновление системы водоснабжения и канализации. Об этом стало известно во время встречи мэра города Талантбека Иманова с жителями.

Одной из главных тем обсуждения стало обеспечение горожан чистой водой. Жители пожаловались на слабый напор воды в отдельных районах и проблемы, связанные с изношенными трубами.

По словам мэра, в этом году в городе планируют заменить 28 километров старых водопроводных сетей. Работы направлены на улучшение качества и стабильности водоснабжения.

Кроме того, власти намерены модернизировать систему канализации. В рамках проекта в Караколе планируют заменить еще 36 километров канализационных труб.

Как отметили в мэрии, реализация проектов позволит не только обновить инженерную инфраструктуру, но и улучшить экологическую и санитарную ситуацию в городе.