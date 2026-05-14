Общество

В Караколе заменят десятки километров водопроводных и канализационных сетей

В Караколе в 2026 году проведут обновление системы водоснабжения и канализации. Об этом стало известно во время встречи мэра города Талантбека Иманова с жителями.

Одной из главных тем обсуждения стало обеспечение горожан чистой водой. Жители пожаловались на слабый напор воды в отдельных районах и проблемы, связанные с изношенными трубами.

По словам мэра, в этом году в городе планируют заменить 28 километров старых водопроводных сетей. Работы направлены на улучшение качества и стабильности водоснабжения.

Кроме того, власти намерены модернизировать систему канализации. В рамках проекта в Караколе планируют заменить еще 36 километров канализационных труб.

Как отметили в мэрии, реализация проектов позволит не только обновить инженерную инфраструктуру, но и улучшить экологическую и санитарную ситуацию в городе.
Парламент одобрил законопроект о признании электронных денег наследством
Соглашение о цифровой экономике тюркских стран одобрил Жогорку Кенеш
Парламент одобрил ратификацию соглашения по развитию дошкольного образования
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с сельхозпродукцией