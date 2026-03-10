15:16
Министр чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов освобожден от должности

Министр чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов освобожден от занимаемой должности.

Как пояснил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, почему его сняли с должности, если со дня назначения не прошло и месяца, причиной освобождения нового министра стали подозрения в том, что, занимая ранее пост заместителя главы ведомства, он получил взятку.

«Сообщается, что летом 2025 года он потребовал взятку за повышение в должности одного из работников подразделения данного министерства. По словам сотрудника, половину оговоренной суммы он перевел на электронный кошелек тогдашнего заместителя главы МЧС У.Шамырканова.

После назначения Шамырканова министром работник сообщил, что не сможет передать оставшуюся половину суммы. По его словам, после этого министр перевел его на службу в подразделение в Баткенской области.

Переведенный в Баткен сотрудник обратился с заявлением к президенту Садыру Жапарову. Глава государства поручил Генеральной прокуратуре проверить обвинения, изложенные в заявлении.
Надзорный орган сообщил, что указанные в обращении факты подтвердились. В связи с этим Садыр Жапаров принял решение освободить министра чрезвычайных ситуаций Урматбека Шамырканова от занимаемой должности», — рассказал Аскат Алагозов.

Он добавил, что этот случай является наглядным примером пословицы: «Нечистое дело и через 40 лет станет явным».

«Однако сегодня мы живем во времена, когда подобные неправомерные действия раскрываются не через 40 лет, а всего за 40 дней. Поэтому это должно стать серьезным уроком для других государственных служащих. Если станет известно, что кто-то совершил подобные незаконные действия, руководство страны не будет закрывать на это глаза, оправдываясь тем, что человек недавно был назначен министром или занял высокую должность и его увольнение может нанести ущерб репутации власти. Как и сегодня, будут приниматься решительные меры», — заключил пресс-секретарь президента.
