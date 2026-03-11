Канатбек Чыныбаев назначен министром чрезвычайных ситуаций. Указ подписал президент КР Садыр Жапаров.
ЖК одобрил кандидатуру Канатбека Чыныбаева на пост министра чрезвычайных ситуаций. Решение принято сегодня на заседании.
Напомним, 10 марта президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении Канатбека Чыныбаева исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций.
Ранее он занимал должность заместителя министра ЧС.
Ранее от должности министра чрезвычайных ситуаций отстранили Урматбека Шамырканова.