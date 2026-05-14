В международном аэропорту «Манас» сегодня введена в эксплуатацию новая часть аэровокзального комплекса, построенная в рамках масштабной реконструкции. В связи с открытием обновленного терминала изменена схема движения пассажиров и посетителей: прежний вход в здание аэровокзала закрыт. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
Новые вход и выход теперь расположены в западной части комплекса.
Сегодня старая часть здания аэровокзала закрывается на реконструкцию.
Это является частью комплексной программы модернизации аэропортовой инфраструктуры и развития авиационной отрасли Кыргызской Республики. Реализация данной программы осуществляется в рамках государственной политики и стала возможной благодаря поддержке и указу президента Садыра Жапарова.