В международном аэропорту «Манас» сегодня введена в эксплуатацию новая часть аэровокзального комплекса, построенная в рамках масштабной реконструкции. В связи с открытием обновленного терминала изменена схема движения пассажиров и посетителей: прежний вход в здание аэровокзала закрыт. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Новые вход и выход теперь расположены в западной части комплекса.

Сегодня старая часть здания аэровокзала закрывается на реконструкцию.

Для пассажиров и гостей аэропорта теперь доступны современные пространства, отвечающие международным стандартам обслуживания. В их числе — новые залы ожидания, зоны регистрации, обновленная стерильная зона, а также комфортная зона прилета.

Это является частью комплексной программы модернизации аэропортовой инфраструктуры и развития авиационной отрасли Кыргызской Республики. Реализация данной программы осуществляется в рамках государственной политики и стала возможной благодаря поддержке и указу президента Садыра Жапарова.

Обновленный аэровокзальный комплекс позволит значительно повысить пропускную способность аэропорта, улучшить качество обслуживания пассажиров и укрепить позиции КР как современного авиационного узла региона.