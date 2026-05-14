10:40
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Общество

В аэропорту «Манас» заработал новый терминал — схема входа полностью изменилась

Фото пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

В международном аэропорту «Манас» сегодня введена в эксплуатацию новая часть аэровокзального комплекса, построенная в рамках масштабной реконструкции. В связи с открытием обновленного терминала изменена схема движения пассажиров и посетителей: прежний вход в здание аэровокзала закрыт. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Новые вход и выход теперь расположены в западной части комплекса.

Для пассажиров и гостей аэропорта теперь доступны современные пространства, отвечающие международным стандартам обслуживания. В их числе — новые залы ожидания, зоны регистрации, обновленная стерильная зона, а также комфортная зона прилета.

Сегодня старая часть здания аэровокзала закрывается на реконструкцию.

Это является частью комплексной программы модернизации аэропортовой инфраструктуры и развития авиационной отрасли Кыргызской Республики. Реализация данной программы осуществляется в рамках государственной политики и стала возможной благодаря поддержке и указу президента Садыра Жапарова.

Обновленный аэровокзальный комплекс позволит значительно повысить пропускную способность аэропорта, улучшить качество обслуживания пассажиров и укрепить позиции КР как современного авиационного узла региона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373761/
просмотров: 690
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарын из Бишкека можно улететь за 1 тысячу сомов. Это временная акция
Предельные цены на внутренние авиарейсы утвердили в Кыргызстане
Запущено новое авиасообщение между городами Кашгар и Ош
Высокая мода. В Кыргызстане прошло уникальное дефиле на борту самолета
Авиапарк и музей с симулятором полетов открылись в международном аэропорту «Ош»
В Германии обсудили развитие авиации Кыргызстана и проекты техобслуживания
В аэропортах Кыргызстана откроют Burger King и Costa Coffee
В аэропорту «Манас» запустят консьерж-сервис мирового уровня
Запущены рейсы Ташкент — Ош от Centrum Air. Подробности
Туманы больше не помеха: аэропорт «Манас» перешел на CAT III
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа&nbsp;&mdash; 2026 Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР&nbsp;намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и&nbsp;диких растений Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
14 мая, четверг
10:35
Парламент одобрил законопроект о признании электронных денег наследством Парламент одобрил законопроект о признании электронных...
10:24
Соглашение о цифровой экономике тюркских стран одобрил Жогорку Кенеш
10:23
Парламент одобрил ратификацию соглашения по развитию дошкольного образования
10:20
В Караколе заменят десятки километров водопроводных и канализационных сетей
10:07
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с сельхозпродукцией