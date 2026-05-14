Госвизит президента США в Китай. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером

В Пекине начались переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Встреча проходит в Большом зале народных собраний.

Президент США назвал Си Цзиньпина великим лидером.

«Для меня это большая честь. У нас сложились прекрасные отношения. Мы всегда находили общий язык. Когда возникали трудности, мы решали их вместе. Я мог позвонить вам, вы могли позвонить мне — и всякий раз, когда появлялась проблема, о чем люди даже не знают, мы очень быстро находили решение.

И впереди у нас, я уверен, замечательное совместное будущее. Я с огромным уважением отношусь к Китаю и к тому, чего вам удалось добиться. Вы великий лидер. Я говорю это всем: вы действительно великий лидер», — отметил он.

Напомним, Дональд Трамп впервые за девять лет прилетел в КНР.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, добиваться общего успеха и процветания.

Дональд Трамп обещает, что США будут вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе.

«Для меня честь быть с вами. Для меня честь быть вашим другом, и отношения между КНР и Америкой будут лучше, чем когда-либо прежде. Я привез в Китай крупнейших бизнесменов мира ради развития торговли», — отметил он.

Глава Белого дома привез с собой Илона Маска, Тима Кука и других топ-менеджеров ведущих технологических компаний. Вместе с ним в Пекин прибыл его сын Эрик Трамп с женой Ларой. Однако в составе делегации отсутствует первая леди США Мелания Трамп.

Ранее эксперты отмечали, что этот визит призван устранить главные препятствия для развития отношений двух ведущих мировых экономик и сделать их соперничество управляемым.

В Пекине обозначили свои «красные линии» в отношениях с Вашингтоном, главной из которых остается неприемлемость дальнейшей американской поддержки Тайваня.