11:02
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Власть

Госвизит президента США в Китай. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером

В Пекине начались переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Встреча проходит в Большом зале народных собраний.

Reuters
Фото Reuters. Президент США назвал председателя Китая Си Цзиньпина великим лидером

Президент США назвал Си Цзиньпина великим лидером.

«Для меня это большая честь. У нас сложились прекрасные отношения. Мы всегда находили общий язык. Когда возникали трудности, мы решали их вместе. Я мог позвонить вам, вы могли позвонить мне — и всякий раз, когда появлялась проблема, о чем люди даже не знают, мы очень быстро находили решение.

И впереди у нас, я уверен, замечательное совместное будущее. Я с огромным уважением отношусь к Китаю и к тому, чего вам удалось добиться. Вы великий лидер. Я говорю это всем: вы действительно великий лидер», — отметил он.

Напомним, Дональд Трамп впервые за девять лет прилетел в КНР.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не противниками, добиваться общего успеха и процветания.

По его словам, противостояние между КНР и Соединенными Штатами приведет к взаимному ущербу, поэтому они должны быть партнерами, а не соперниками.

Дональд Трамп обещает, что США будут вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе.

«Для меня честь быть с вами. Для меня честь быть вашим другом, и отношения между КНР и Америкой будут лучше, чем когда-либо прежде. Я привез в Китай крупнейших бизнесменов мира ради развития торговли», — отметил он.

Глава Белого дома привез с собой Илона Маска, Тима Кука и других топ-менеджеров ведущих технологических компаний. Вместе с ним в Пекин прибыл его сын Эрик Трамп с женой Ларой. Однако в составе делегации отсутствует первая леди США Мелания Трамп.

Ранее эксперты отмечали, что этот визит призван устранить главные препятствия для развития отношений двух ведущих мировых экономик и сделать их соперничество управляемым.

В Пекине обозначили свои «красные линии» в отношениях с Вашингтоном, главной из которых остается неприемлемость дальнейшей американской поддержки Тайваня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373762/
просмотров: 551
Версия для печати
Материалы по теме
Развитие отношений сверхдержав. Дональд Трамп прибыл в Китай в рамках госвизита
Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом
Москва и Астана обсуждают даты визита Владимира Путина в Казахстан
Председатель Китая Си Цзиньпин предлагает сделать юань мировой резервной валютой
Садыр Жапаров совершит государственный визит в Пакистан 3–4 декабря
Си Цзиньпин приказал ужесточить контроль за деятельностью блогеров
В Бишкеке прошла репетиция конного почетного караула перед визитом Путина
Визит Владимира Путина. В делегации Абрамович, Бажаев, Фрадков и министры
Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в Корее. Главные итоги рандеву
Лидер КНР на саммите ШОС призвал РФ, Индию и другие страны бросить вызов Западу
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Могут&nbsp;ли кыргызстанцев прослушивать по&nbsp;ключевым словам? Ответ ГКНБ Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
14 мая, четверг
11:02
Российские инвесторы намерены производить подсолнечное масло в Кыргызстане Российские инвесторы намерены производить подсолнечное...
11:01
Курсы валют в банках Кыргызстана на 14 мая: рубль заметно подорожал
10:58
Выложили чужой паспорт в соцсетях? МВД может оштрафовать
10:44
Государственный и частный: НБ КР выдал лицензии двум новым банкам
10:35
Парламент одобрил законопроект о признании электронных денег наследством