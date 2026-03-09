22:03
Власть

Кутман Мамыров стал директором Госагентства по защите персональных данных

Алмазбек Усенов освобожден от должности директора Госагентства по защите персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, на освободившуюся должность назначен Кутман Мамыров.

из интернета
Фото из интернета. Кутман Мамыров

Кутман Мамыров родился 24 марта 1984 года.

Окончил Ошский государственный университет и Академию государственного управления при президенте КР.

Работал в различных министерствах и ведомствах Кыргызстана. В частности, занимал должность статс-секретаря Минтранса в 2021 году).

В 2020 году выдвигался кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Мекеним Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/365207/
просмотров: 365
