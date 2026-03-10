19:02
Власть

В Жогорку Кенеше назначен новый руководитель пресс-службы

Жылдыз Шеримбекова назначена руководителем пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша. Соответствующее распоряжение подписал торага парламента Марлен Маматалиев.

ЖК
Фото ЖК. Жылдыз Шеримбекова

Жылдыз Шеримбекова в 2012-м окончила Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина по специальности «Международные отношения». В 2015-2018 годах работала пресс-секретарем полномочного представителя правительства в Чуйской области, в 2018-2022 годах — начальником информационного отдела Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

В 2022-2024 годах занимала должность советника председателя Национального статистического комитета, а с 2024-го работала экспертом службы информационной политики администрации президента.

Прежний руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Жайнак Усен уулу назначен советником торага парламента Марлена Маматалиева по вопросам цифровизации.
