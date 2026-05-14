11:02
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Власть

Парламент одобрил ратификацию соглашения по развитию дошкольного образования

Жогорку Кенеш сегодня одобрил ратификацию соглашения о финансировании (дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего») между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития на $4 миллиона 360 тысяч и письма-соглашения о грантовой технической помощи (дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего») между КР и МАР на $2 миллиона, подписанных 14 октября 2025 года в Вашингтоне (США) в третьем чтении.

Как отмечали ранее представители Министерства просвещения, проект «Дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего» на $6,36 миллиона ($4,36 миллиона — кредит, $2 миллиона — грант) будет направлен на всестороннюю поддержку системы дошкольного образования в стране с акцентом на увеличение охвата детей дошкольного возраста образованием и пилотирование модели государственно-частного партнерства в дошкольном образовании.

В рамках реализации данного проекта предусмотрено несколько мероприятий:

1. Ремонтно-реабилитационные работы и оснащение в девяти существующих зданиях (возвращенные детские сады и общественные объекты) для создания детсадов полного дня.

2. Планируется реорганизовать и оснастить помещения в существующих детских садах для эффективного использования помещений (128 комнат) путем преобразования спальных и игровых для увеличения числа групп.

3. Планируется пилотирование модели ГЧП (на основе ваучера в дошкольном образовании). Пилотный проект будет разработан и реализован на основе результатов анализа существующих моделей услуг воспитания и ухода за детьми младшего возраста и выявления наиболее эффективных, включая ГЧП, которые поспособствуют более быстрому расширению воспитания и ухода за детьми младшего возраста (от одного года до пяти лет).

4. Организация и проведение пятидневных тренингов для 397 слушателей (работников дошкольного образования в центрах, поддерживаемых проектом, женщин-предпринимателей) вновь созданных и дополнительных групп дошкольных образовательных организаций по вопросам современных технологий дошкольного образования и организации детских садов различного типа.

Основной целью дополнительного финансирования реализуемого проекта «Образование для будущего» является расширение сферы текущей деятельности проекта путем предоставления семьям улучшенного доступа к дошкольному образованию с качественным уходом за детьми в течение полного дня.

Условия кредитования:

— срок погашения — 50 лет, включая льготный период 10 лет;
— льготный период — 10 лет с ожидаемой даты одобрения советом директоров;
— процентная ставка — 0 процентов и 0 процентов платы за обслуживание;
— погашение основного долга — 1,25 процента каждый семестр (выплачивается каждые шесть месяцев, начиная с 11-го по 50-й год погашения);
— максимальная ставка сбора за обязательство составляет половину от 1 процента (сборы за обязательство МАР утверждаются ежегодно, и в настоящее время они установлены на уровне 0 процентов).

Жогорку Кенеш одобрил соглашение в третьем чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373770/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Комитет ЖК одобрил ратификацию соглашения по развитию дошкольного образования
ЖК одобрил ратификацию соглашения с МАР по развитию дошкольного образования
Детей будет больше. Открывать больше садиков в Кыргызстане призывает эксперт
ЖК одобрил ратификацию соглашения с МАР по развитию дошкольного образования
Комитет одобрил ратификацию соглашения с МАР по развитию дошкольного образования
Комитет одобрил ратификацию соглашения с МАР по развитию дошкольного образования
В КР в 2026 году намерены довести охват дошкольным образованием до 60 процентов
Доноры выделяют средства на поддержку системы дошкольного образования в КР
Университеты Кыргызстана и Кореи подписали трехстороннее соглашение
В регионах Кыргызстана расширят охват дошкольным образованием
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Могут&nbsp;ли кыргызстанцев прослушивать по&nbsp;ключевым словам? Ответ ГКНБ Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
14 мая, четверг
11:02
Российские инвесторы намерены производить подсолнечное масло в Кыргызстане Российские инвесторы намерены производить подсолнечное...
11:01
Курсы валют в банках Кыргызстана на 14 мая: рубль заметно подорожал
10:58
Выложили чужой паспорт в соцсетях? МВД может оштрафовать
10:44
Государственный и частный: НБ КР выдал лицензии двум новым банкам
10:35
Парламент одобрил законопроект о признании электронных денег наследством