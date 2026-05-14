Общество

Потребителей наркотиков вычисляют с помощью нового метода в Казахстане

В Казахстане начали исследовать сточные воды на наличие наркотиков. Пробы берут в школах, вузах, колледжах и ночных клубах, сообщило Tengrinews.kz.

По данным издания, судебные эксперты исследовали образцы канализационных стоков из 18 разных источников, включая объекты образовательной и развлекательной инфраструктуры.

По результатам анализа установлено наличие в пробах наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, включая соединения из группы так называемых дизайнерских наркотиков, а также психоактивные лекарства.

 

Дизайнерские наркотики — это искусственно созданные психоактивные вещества, которые изменяют химическую формулу уже известных наркотиков, чтобы обойти запреты закона. Опасность таких веществ в том, что их состав постоянно меняется и часто неизвестен даже продавцам. Из-за этого они могут вызывать тяжелые отравления, психозы, зависимость, проблемы с сердцем и даже смерть уже после первого употребления.

Уточняется, что анализ сточных вод проводится в химико-токсикологических отделениях судебной экспертизы.

Подобные исследования являются крайне сложными из-за низкой концентрации веществ в сточных водах. Для таких анализов в 2024-2025 годах закуплено высокоэффективное аналитическое оборудование для восьми регионов РК. Такая работа проводится в Павлодаре, Мангистауской области, Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Актюбинской и Жамбылской областях.

Считается, что этот метод поможет лучше понять ситуацию с употреблением запрещенных веществ и выявить потенциальные очаги наркопотребления.
