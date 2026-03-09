Каныбек Адиев освобожден от должности мэра Каракола

Каныбек Адиев освобожден от должности мэра города Каракол Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, на его место назначен Талантбек Иманов. Он освобожден от должности спецпредставителя президента по особым поручениям.

Фото из интернета. Талантбек Иманов

Талантбек Иманов родился 5 декабря 1986 года в селе Уч-Кайнар Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета (КНУ) имени Ж. Баласагына.

С 2005-го по 2008 год служил старшиной роты в рядах Вооруженных сил КР.

Трудовая деятельность: