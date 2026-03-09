22:03
Власть

Каныбек Адиев освобожден от должности мэра Каракола

Каныбек Адиев освобожден от должности мэра города Каракол Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, на его место назначен Талантбек Иманов. Он освобожден от должности спецпредставителя президента по особым поручениям.

из интернета
Фото из интернета. Талантбек Иманов

Талантбек Иманов родился 5 декабря 1986 года в селе Уч-Кайнар Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета (КНУ) имени Ж. Баласагына.
С 2005-го по 2008 год служил старшиной роты в рядах Вооруженных сил КР.

Трудовая деятельность:

  • 2008-2010 — работник службы безопасности ОАО ТНК «Дастан»;
  • 2010-2011 — руководитель участка технологического транспорта ОсОО «Газпром Нефть Азия»;
  • 2011-2014 — заместитель директора по режиму ОАО «Улан»;
  • 2014-2017 — генеральный директор ЗАО «Полигон»;
  • 2018-2020 — генеральный директор ОАО «Улан», директор по развитию ОАО ТНК «Дастан» по совместительству;
  • с марта 2020-го — председатель правления ОАО ТНК «Дастан»;
  • апрель 2025-го — спецпредставитель президента по особым поручениям.
