В мэрии Бишкека ввели дополнительные штатные единицы замглав районов

В целях развития столицы и в рамках административно-территориальной реформы в муниципальных администрациях мэрии введены дополнительные штатные единицы заместителей глав районов.
По данным пресс-службы мэрии столицы, заместителем главы Первомайской районной администрации назначен Марлен Айбеков.
Ранее он занимал должность начальника управления муниципальной собственности мэрии города Кара-Балты.
Заместителем главы Свердловской районной администрации назначен Данияр Манакеев. Ранее он занимал должность заведующего отделом контроля исполнения решений управления организационно-контрольной работы мэрии города Бишкека.
Соответствующие распоряжения подписал градоначальник Айбек Джунушалиев.