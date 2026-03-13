19:53
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

В мэрии Бишкека ввели дополнительные штатные единицы замглав районов

В целях развития столицы и в рамках административно-территориальной реформы в муниципальных администрациях мэрии введены дополнительные штатные единицы заместителей глав районов.

По данным пресс-службы мэрии столицы, заместителем главы Первомайской районной администрации назначен Марлен Айбеков.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Марлен Айбеков

Ранее он занимал должность начальника управления муниципальной собственности мэрии города Кара-Балты.

Заместителем главы Свердловской районной администрации назначен Данияр Манакеев. Ранее он занимал должность заведующего отделом контроля исполнения решений управления организационно-контрольной работы мэрии города Бишкека.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Данияр Манакеев

Соответствующие распоряжения подписал градоначальник Айбек Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365931/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Художественным руководителем молодежного театра «Учур» стал Уланбек Омуралиев
Двух замминистра сельского хозяйства КР освободили от должностей
Чингиз Бапаев стал акимом Кара-Суйского района Ошской области
В Токмоке сменился мэр. Вместо Алтынбека Эргешова назначен Кутпидин Шакиров
В Кыргызстане назначены акимы ряда районов
Урмат Асанбаев назначен директором Госагентства физкультуры и спорта
Коллективу Минздрава КР представили первого заместителя главы
Новым верховным лидером Ирана стал сын убитого аятоллы Моджтаба Хаменеи
Айбек Шаменов освобожден от должности полпреда президента в Баткенской области
Полпреда президента в Чуйской области сняли с должности
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
13 марта, пятница
19:44
Чемпионат Азии по борьбе в Бишкеке. Кто вошел в состав женской сборной Чемпионат Азии по борьбе в Бишкеке. Кто вошел в состав...
19:23
Нацстаткомитет Кыргызстана намерен приобрести внедорожник
19:19
ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата ЖК Курманкула Зулушева
19:17
В мэрии Бишкека ввели дополнительные штатные единицы замглав районов
19:00
Афиша Бишкека на выходные: киноклассика, концерты и выставки