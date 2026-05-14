Соглашение о цифровой экономике тюркских стран одобрил Жогорку Кенеш

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели проект закона «О ратификации Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами стран Организации тюркских государств, подписанного 6 ноября 2024 года в Бишкеке».

Законопроект представили во втором чтении.

Отмечается, что ратификация соглашения направлена на развитие сотрудничества между государствами ОТГ в сфере цифровой экономики, включая обмен опытом, внедрение инновационных технологий и расширение цифровой инфраструктуры.