Власть

Жайнак Усен уулу назначен советником спикера ЖК по вопросам цифровизации

Жайнак Усен уулу назначен советником торага Жогорку Кенеша по вопросам цифровизации. Об этом сообщили в парламенте.

Ранее, 18 февраля, Жайнак Усен уулу назначен руководителем пресс-службы ЖК. 

ЖК
Фото ЖК. Жайнак Усен уулу

Отметим, что Жайнак Усен уулу в 2015-2019 годах был генеральным директором телерадиокомпании «НТС». В 2019-2020 годах возглавлял Общественную телерадиовещательную корпорацию Кыргызстана (КТРК). Он также является одним из инициаторов и авторов Закона «О телевидении и радиовещании».

Кроме того, занимался вопросами подготовки и перехода страны на цифровое телевещание. В 2015-2019 годах работал генеральным директором ОсОО «Цифровые технологии».
Ссылка: https://24.kg/vlast/365373/
