Митинг-реквием в Бишкеке по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне

Президент Садыр Жапаров на площади Победы в Бишкеке принял участие в митинге-реквиеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.















Затем Садыр Жапаров выступил с речью, поздравив ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы. Президент отметил, что День Победы имеет историческое, нравственное и духовное значение. Этот день — одновременно светлый праздник и день памяти.

После выступления главы государства состоялось прохождение торжественным маршем личного состава войск Бишкекского гарнизона.







Далее президент Садыр Жапаров поздоровался лично с ветеранами и тружениками тыла и пожелал им крепкого здоровья.