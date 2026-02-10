18:52
Власть

Первым заместителем главы ГКНБ назначили Рустама Мамасадыкова

Первым заместителем главы Государственного комитета национальной безопасности назначили Рустама Мамасадыкова. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Как отмечается, глава государства подписал указы, отстранив Рустама Мамасадыкова от занимаемой должности секретаря Совета безопасности.

Рустама Мамасадыкова назначили секретарем Совбеза 1 декабря 2025 года.

Впервые Рустама Мамасадыкова назначили заместителем председателя ГКНБ в 2008-м. После переименования ГКНБ в Государственную службу национальной безопасности Рустам Мамасадыков остался в должности. С поста его сняли после Апрельской революции 2010 года.

В 2011-м Рустам Мамасадыков вернулся в спецслужбу. Он возглавлял антитеррористический центр ГКНБ.

В апреле 2018 года Рустам Мамасадыков вновь покинул пост заместителя главы ГКНБ. После ухода Асылбека Кожобекова по собственному желанию Рустаму Мамасадыкову предложили пост заместителя главы ведомства.

Звание генерал-майора ему присвоил указом президент Курманбек Бакиев.
