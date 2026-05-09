Экономика

Цены на продовольствие растут третий месяц — ФАО

Мировые цены на продовольственные товары растут третий месяц подряд, чему способствуют высокие энергетические затраты и продолжающиеся перебои в поставках, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом говорится в последнем отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО, отслеживающий динамику международных котировок основных продовольственных товаров, в апреле составил 130,7 пункта — на 1,6 процента выше пересмотренного мартовского значения и на 2 процента выше уровня прошлого года.

Цены на зерновые выросли на 0,8 процента по сравнению с мартом и на 0,4 процента в годовом выражении. Рост затронул большинство основных культур, за исключением сорго и ячменя.

Мировые цены на пшеницу увеличились на 0,8 процента на фоне опасений по поводу засухи в отдельных районах США и вероятности ниже нормы осадков в Австралии. Дополнительное давление оказали ожидания сокращения посевов пшеницы в 2026 году, поскольку фермеры переходят на менее затратные в удобрении культуры из‑за высоких цен на удобрения, связанных с подорожанием энергии и нарушениями поставок после фактического закрытия Ормузского пролива.

Продуктовая корзина Бишкека на 9 мая. Как изменились цены за неделю

Мировые цены на кукурузу выросли на 0,7 процента, чему способствовали сезонное сокращение предложения, погодные риски в Бразилии и засушливые условия при севе в отдельных районах США.

Дополнительный рост обеспечил устойчивый спрос на этанол на фоне высоких цен на нефть и сохраняющихся проблем с доступностью удобрений. В то же время мировые цены на сорго снизились на 4 процента из‑за слабого импортного спроса и улучшения прогнозов производства в ключевых странах‑экспортерах.

Индекс цен на рис увеличился на 1,9 процента, главным образом за счет роста котировок индийского и ароматного риса. На рынок повлияли более высокие производственные и логистические затраты в странах‑экспортерах после скачка цен на нефть и нефтепродукты.

Индекс цен на растительные масла вырос на 5,9 процента и достиг максимума с июля 2022 года.

Подорожали пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла. Цены на пальмовое масло растут пятый месяц подряд на фоне ожидаемого увеличения спроса со стороны биотопливной отрасли, поддержанного государственными стимулами и высокими ценами на нефть. Дополнительное давление оказывают опасения по поводу снижения производства в Юго‑Восточной Азии.

Индекс цен на мясо достиг нового рекордного уровня, увеличившись на 1,2 процента за месяц и на 6,4 процента в годовом выражении.

Мировые цены на говядину обновили исторический максимум из‑за ограниченного предложения в Бразилии, где продолжается восстановление поголовья. Цены на свинину также выросли вслед за укреплением котировок в ЕС на фоне сезонного спроса, хотя рост частично компенсировался снижением цен в Бразилии.

На этом фоне индекс цен на молочную продукцию снизился на 1,1 процента, отражая падение мировых цен на масло и сыр из‑за обильных поставок молока в ЕС и неожиданно высоких объемов позднего сезона в Океании.

Цены на сахар упали на 4,7 процента за месяц и на 21,2 процента по сравнению с прошлым годом. Снижение связано с ожиданиями обильного предложения в текущем сезоне, усиленным улучшением прогнозов производства в Китае и Таиланде. Начало нового сезона переработки в Бразилии также оказало снижающее давление на рынок.
Цены на продовольствие растут третий месяц — ФАО
