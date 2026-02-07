Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Двух заместителей министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана освободили от должностей.

Своих постов лишились первый заместитель министра Айбек Чотонов и заместитель министра Нурлан Омуров.

Оба чиновника, проработавшие на этих должностях с 3 июля 2025 года, уволены по собственному желанию.

Талгат Уметалиев назначен заместителем министра транспорта и коммуникаций.

Он был заместителем председателя финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов КР.

Дамирбека Бикулова сняли с должности замглавы Нацагентства по инвестициям.

Он занимал пост с 19 августа 2024 года.

Мухтар Шербаев назначен акимом Ат-Башинского района Нарынской области.

В январе бывший аким Эмилбек Абдыкалыков стал акимом Чуйского района.

Мухтар Шербаев раньше работал первым заместителем акима Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

Максат Джуматаев назначен заместителем председателя ГСИН.

Он также возглавил департамент охраны и конвоирования.

Максат Джуматаев родился 30 марта 1977 года.

До назначения занимал должность заместителя начальника департамента по материально-техническому обеспечению ГСИН.

Алмазбек Исаков назначен мэром Кара-Балты.

Он является подполковником милиции, в прошлом был начальником отдела обеспечения безопасности дорожного движения по УВД Таласской области.

Преждний градоначальник Азат Салмурбек уулу освобожден от должности.

Директором Высшей школы правосудия стал Эркин Токтомамбетов.

Анархан Базаралиева освобождена от этой должности два месяца назад.

Эркин Токтомамбетов имеет высшее юридическое образование. В 1997-1999 годах занимал руководящие должности в Высшем арбитражном суде и Арбитражном суде Чуйской области. В 1999-2008 годах работал заместителем председателя суда Чуйской области, затем был председателем Первомайского районного суда Бишкека.

В 2009-2012 годах занимал пост заместителя председателя Верховного суда.



В 2008-м избран членом Совета судей Кыргызстана, был заместителем его председателя.

Акылбек Эшимов избран президентом Федерации кок-бору Кыргызстана.

Акылбек Эшимов был депутатом Жогорку Кенеша (2011-2015), затем возглавлял Федерацию по борьбе алыш курош (2015-2022). В последние годы руководил Кара-Суйской федерацией кок-бору.

В декабре 2025-го прежний глава Рамис Жунусалиев задержан по подозрению в мошенничестве.

Индира Шаршенова назначена директором ГП «Центр единого окна» при Таможенной службе.

Ранее она работала заместителем директора по цифровому развитию Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.

Прежний директор госпредприятия Тилек Асанов освобожден от занимаемой должности.

СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта в Бишкеке возглавил Данияр Ибраимов.

Ранее он занимал должность заместителя директора СДЮШОР по тяжелой атлетике.

