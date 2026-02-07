11:38
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Двух заместителей министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана освободили от должностей.

Своих постов лишились первый заместитель министра Айбек Чотонов и заместитель министра Нурлан Омуров. 

Оба чиновника, проработавшие на этих должностях с 3 июля 2025 года, уволены по собственному желанию.

Талгат Уметалиев назначен заместителем министра транспорта и коммуникаций.

Он был заместителем председателя финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов КР. 

Дамирбека Бикулова сняли с должности замглавы Нацагентства по инвестициям.

Он занимал пост с 19 августа 2024 года.

Мухтар Шербаев назначен акимом Ат-Башинского района Нарынской области.

В январе бывший аким Эмилбек Абдыкалыков стал акимом Чуйского района.

Мухтар Шербаев раньше работал первым заместителем акима Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

Максат Джуматаев назначен заместителем председателя ГСИН.

Он также возглавил департамент охраны и конвоирования.

Максат Джуматаев родился 30 марта 1977 года.

До назначения занимал должность заместителя начальника департамента по материально-техническому обеспечению ГСИН.

Алмазбек Исаков назначен мэром Кара-Балты.

Он является подполковником милиции, в прошлом был начальником отдела обеспечения безопасности дорожного движения по УВД Таласской области. 

Преждний градоначальник Азат Салмурбек уулу освобожден от должности.

Директором Высшей школы правосудия стал Эркин Токтомамбетов. 

Анархан Базаралиева освобождена от этой должности два месяца назад.

Эркин Токтомамбетов имеет высшее юридическое образование. В 1997-1999 годах занимал руководящие должности в Высшем арбитражном суде и Арбитражном суде Чуйской области. В 1999-2008 годах работал заместителем председателя суда Чуйской области, затем был председателем Первомайского районного суда Бишкека.

В 2009-2012 годах занимал пост заместителя председателя Верховного суда.

В 2008-м избран членом Совета судей Кыргызстана, был заместителем его председателя.

Акылбек Эшимов избран президентом Федерации кок-бору Кыргызстана.

Акылбек Эшимов был депутатом Жогорку Кенеша (2011-2015), затем возглавлял Федерацию по борьбе алыш курош (2015-2022). В последние годы руководил Кара-Суйской федерацией кок-бору.

В декабре 2025-го прежний глава Рамис Жунусалиев задержан по подозрению в мошенничестве.

Индира Шаршенова назначена директором ГП «Центр единого окна» при Таможенной службе.

Ранее она работала заместителем директора по цифровому развитию Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.

Прежний директор госпредприятия Тилек Асанов освобожден от занимаемой должности.

СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта в Бишкеке возглавил Данияр Ибраимов.

Ранее он занимал должность заместителя директора СДЮШОР по тяжелой атлетике.

О кадровых перестановках с 26 по 30 января читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360974/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 января
Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 января
После скандала в Чуйском районе назначен новый аким
Эрик Молдокулов назначен представителем муфтия в Джалал-Абадской области
В мэрии Бишкека новые назначения. Сменились главы муниципальных предприятий
Талантбек Ташибеков назначен председателем Нацагентства по делам религий
Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
В мэрии Бишкека кадровые изменения
Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 декабря — 2 января
Шумкарбек Адилбек уулу возглавил Национальный институт стратегических инициатив
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Тысяча погибших в&nbsp;год: Садыр Жапаров извинился за&nbsp;закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров извинился за закрытие автошкол
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
7 февраля, суббота
11:30
Министерство чрезвычайных ситуаций расширяет функции Службы медицины катастроф Министерство чрезвычайных ситуаций расширяет функции Сл...
11:18
О самых аварийных днях недели в Кыргызстане рассказали в ГУОБДД МВД
11:16
Строительство городка «Алтай»: горожане жалуются на повреждение дороги
11:03
Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 февраля