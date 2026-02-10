Уранбек Шадыбеков возглавил центр по обеспечению кибербезопасности ГКНБ

Уранбек Шадыбеков назначен заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности – директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ранее эту должность занимал Даниэль Рысалиев.

Напомним, сегодня главу ГКНБ Камчыбека Ташиева отправили в отставку.

Возможно, так же могут отправить в отставку первого заместителя председателя ГКНБ — директора Пограничной службы Абдикарима Алимбаева.

Еще один заместитель главы ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков стал исполняющим обязанности председателя госкомитета.