Общество

«Нет праздничной окраски у войны». Строки Сооронбая Жусуева о войне

К 9 Мая 24.kg подготовило стихотворение народного поэта Кыргызстана Сооронбая Жусуева, который запечатлел все ужасы войны в своих трудах.

Через стихи он поддерживал солдат и стал голосом правды. Дочь Сооронбая Жусуева поделилась одним из его трудов, где поэт не восхваляет войну, а передает всю жестокость и ужас боев и сражений вместе со скорбью от потери однополчан:

«Нет праздничной окраски у войны -

Ее глаза огнем опалены,

Ее поля свинцом напоены,

От крови реки все ее красны.

Кто без вести пропал,

А кто убит,

О них доныне край родной скорбит,

В могилах братских столько их лежит,

Но поднялась их слава на гранит.

Я тоже был

Там, где огонь пылал,

Лежал в снегу, в болоте утопал,

И попадал в меня чужой металл

Не раз, не два, а в сердце не попал.

Иначе б в поле мертвым мне лежать,

Заставив слезы лить доныне мать.

В живых оставшись, не могу сказать,

Что лучше их умел я воевать.

Задумаюсь над прожитым порой,—

В войну, назад отхлынет боль с тоской,

И эта жизнь вдруг кажется второй,

Подаренной за что-то мне судьбой.

О, сверстники, погибшие в бою,

Я с вами до сих пор в одном строю,

Хочу вам посвятить

Всю жизнь свою —

О подвиге и жизни я пою».

(Перевел с кыргызского Владимир Цыбин)

Сражался и писал. Как Сооронбай Жусуев стал голосом войны и поэзии Кыргызстана

Сооронбай Жусуев пополнил ряды армии в свои 16 лет. В 27-й гвардейском артиллерийском полку он прослужил связистом до конца войны. Два боевых ранения и сборник стихотворений — вот с чем он покинул поле битвы.

За героизм, вклад в развитие литературы и активную общественную деятельность Сооронбай Жусуев награжден орденами Отечественной войны I степени, «Манас» III степени, медалями «За отвагу» и «Даңк». За особые заслуги перед страной поэту присвоили звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») и вручили знак отличия «Ак Шумкар».
