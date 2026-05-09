«Нет праздничной окраски у войны». Строки Сооронбая Жусуева о войне

К 9 Мая 24.kg подготовило стихотворение народного поэта Кыргызстана Сооронбая Жусуева, который запечатлел все ужасы войны в своих трудах.
Через стихи он поддерживал солдат и стал голосом правды. Дочь Сооронбая Жусуева поделилась одним из его трудов, где поэт не восхваляет войну, а передает всю жестокость и ужас боев и сражений вместе со скорбью от потери однополчан:
«Нет праздничной окраски у войны -
Ее глаза огнем опалены,
Ее поля свинцом напоены,
От крови реки все ее красны.
Кто без вести пропал,
А кто убит,
О них доныне край родной скорбит,
В могилах братских столько их лежит,
Но поднялась их слава на гранит.
Я тоже был
Там, где огонь пылал,
Лежал в снегу, в болоте утопал,
И попадал в меня чужой металл
Не раз, не два, а в сердце не попал.
Иначе б в поле мертвым мне лежать,
Заставив слезы лить доныне мать.
В живых оставшись, не могу сказать,
Что лучше их умел я воевать.
Задумаюсь над прожитым порой,—
В войну, назад отхлынет боль с тоской,
И эта жизнь вдруг кажется второй,
Подаренной за что-то мне судьбой.
О, сверстники, погибшие в бою,
Я с вами до сих пор в одном строю,
Хочу вам посвятить
Всю жизнь свою —
О подвиге и жизни я пою».
(Перевел с кыргызского Владимир Цыбин)
Сооронбай Жусуев пополнил ряды армии в свои 16 лет. В 27-й гвардейском артиллерийском полку он прослужил связистом до конца войны. Два боевых ранения и сборник стихотворений — вот с чем он покинул поле битвы.
За героизм, вклад в развитие литературы и активную общественную деятельность Сооронбай Жусуев награжден орденами Отечественной войны I степени, «Манас» III степени, медалями «За отвагу» и «Даңк». За особые заслуги перед страной поэту присвоили звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») и вручили знак отличия «Ак Шумкар».