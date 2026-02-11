Назначен председатель Службы государственной охраны Кыргызстана

Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при президенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте по теме В Кыргызстане создана Служба государственной охраны при президенте

Напомним, накануне Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по совершенствованию системы государственной охраны», в соответствии с которым создана Служба государственной охраны при президенте.

О Сыргаке Бердикожоеве практически нет информации в открытых источниках. Известно лишь, что он является силовиком.

СГО создана на базе Девятой службы ГКНБ и непосредственно подчиняется президенту. Согласно указу, председатель службы назначается и освобождается главой государства, а его заместители — по представлению главы СГО.

СГО будет обеспечивать безопасность охраняемых лиц и объектов в пределах компетенции, установленной законодательством.