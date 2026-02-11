15:12
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Власть

Назначен председатель Службы государственной охраны Кыргызстана

Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при президенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте по теме
В Кыргызстане создана Служба государственной охраны при президенте

Напомним, накануне Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по совершенствованию системы государственной охраны», в соответствии с которым создана Служба государственной охраны при президенте.

О Сыргаке Бердикожоеве практически нет информации в открытых источниках. Известно лишь, что он является силовиком.

СГО создана на базе Девятой службы ГКНБ и непосредственно подчиняется президенту.  Согласно указу, председатель службы назначается и освобождается главой государства, а его заместители — по представлению главы СГО. 

СГО будет обеспечивать безопасность охраняемых лиц и объектов в пределах компетенции, установленной законодательством.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361573/
просмотров: 1831
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ разоблачил схему незаконного зачисления курсантов в автошколы в Баткене
Громкие кадровые перестановки в ГКНБ и новые силовые структуры Кыргызстана
Информация о задержании главы УГКНБ по Бишкеку не соответствует действительности
Пограничную службу вывели из состава ГКНБ
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Первым заместителем главы ГКНБ назначили Рустама Мамасадыкова
Президент Кыргызстана отправил в отставку всех заместителей главы ГКНБ
И. о. председателя ГКНБ назначен Жумгалбек Шабданбеков
За попытку ввезти наркотики в Кыргызстан задержан гражданин Казахстана
Государству вернули здание детсада в Кызыл-Кие
Популярные новости
Президент Кыргызстана отправил в&nbsp;отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева Президент Кыргызстана отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева
Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы Абдикарим Алимбаев назначен председателем Государственной пограничной службы
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства
Первым заместителем главы ГКНБ назначили Рустама Мамасадыкова Первым заместителем главы ГКНБ назначили Рустама Мамасадыкова
Бизнес
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
11 февраля, среда
14:57
Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева Президент поручил обеспечить охрану Камчыбека Ташиева
14:55
Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
14:46
Кыргызский футбольный союз пожелал Камчыбеку Ташиеву скорейшего выздоровления
14:29
Назначен председатель Службы государственной охраны Кыргызстана
14:17
«Кыргыз темир жолу» и Фонд развития туризма запускают новые маршруты по стране