В Кеминском районе сменился аким

Кутпидин Шакиров освобожден от должности акима Кеминского района Чуйской области. Он покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Фото из интернета. Кутпидин Шакиров

Новым акимом Кеминского района назначен Канболот Тутуев.

Он родился 19 августа 1982-го в селе Насирдин Кара-Кульджинского района Ошской области, имеет высшее образование.

Ранее работал в органах государственной и муниципальной власти Ошской области, занимал руководящие должности в районных и областных администрациях. В 2012-2019 годах возглавлял управление государственной администрации Кара-Кульджинского района, позднее был заместителем акима. В 2021-2022 годах руководил организационной инспекцией и кадровой службой представительства президента в Ошской области.

Фото из интернета. Канболот Тутуев

В 2022-м назначен мэром Нарына.

Имеет классный чин советника государственной гражданской службы первого класса.