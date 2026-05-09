Президенты зарубежных стран поздравляют Кыргызстан с Днем Победы

Президенты зарубежных стран поздравляют Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает администрация главы государства.
По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, эта священная дата навечно вписана в судьбы советских народов.
Убежден, что дружба народов Беларуси и Кыргызстана, выдержавшая суровые испытания военной поры, и сегодня остается незыблемой основой для укрепления добрососедских отношений и расширения всестороннего сотрудничества», — говорится в поздравительном послании.
«Мужество и стойкость воинов и тружеников тыла в борьбе с фашизмом, явились залогом поистине исторической Победы, которая навсегда останется в сердцах поколений. Мы с глубоким уважением чтим память всех героев, которые ценой невосполнимых потерь и лишений отстояли свободу своей Родины.
Убежден, что традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, и в дальнейшем будут служить надежной основой для развития и укрепления отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном», — говорится в поздравительном послании.