Власть

Президенты зарубежных стран поздравляют Кыргызстан с Днем Победы

Президенты зарубежных стран поздравляют Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает администрация главы государства.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, эта священная дата навечно вписана в судьбы советских народов.

«Наши отцы и деды плечом к плечу защищали общее будущее, отстаивая право на независимость грядущих поколений. Спустя десятилетия величие подвига героев Отечества не меркнет. Память о тех, кто ценой невероятных усилий и собственной жизни подарил нам свободу, является нравственным компасом и предостережением от повторения трагедий прошлого.

Убежден, что дружба народов Беларуси и Кыргызстана, выдержавшая суровые испытания военной поры, и сегодня остается незыблемой основой для укрепления добрососедских отношений и расширения всестороннего сотрудничества», — говорится в поздравительном послании.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что 9 Мая — общий для наших народов праздник, который вошел в историю как символ беспримерного героизма, доблести и самоотверженности.

«Мужество и стойкость воинов и тружеников тыла в борьбе с фашизмом, явились залогом поистине исторической Победы, которая навсегда останется в сердцах поколений. Мы с глубоким уважением чтим память всех героев, которые ценой невосполнимых потерь и лишений отстояли свободу своей Родины.

Убежден, что традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, и в дальнейшем будут служить надежной основой для развития и укрепления отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном», — говорится в поздравительном послании.

По случаю празднования Дня Победы искренние поздравления и наилучшие пожелания здоровья и счастья, а правительству и братскому народу Кыргызстана дальнейшего развития и процветания передал в поздравительной телеграмме король Саудовской Аравии Салман бин Абдульазиз Аль Сауд.
