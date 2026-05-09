Неофициальный саммит Организации тюркских государств пройдет в Туркестане

Неофициальный саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) состоится 15 мая 2026 года в городе Туркестан — духовной столице тюркского мира — под председательством Казахстана и пройдет под темой «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Об этом сообщила пресс-служба ОТГ.

По ее данным, в саммите примут участие главы государств и правительств стран и наблюдателей организации. Они планируют обсудить приоритетные направления сотрудничества в условиях стремительно развивающейся цифровой эпохи.

Неофициальный саммит станет важной площадкой для продвижения стратегического диалога между тюркскими государствами по вопросам эффективного использования преобразующего потенциала искусственного интеллекта, цифровых инноваций и передовых технологий в целях содействия устойчивому экономическому росту, совершенствования государственных услуг и укрепления региональной взаимосвязанности.

В рамках официальной программы саммита состоится заседание Совета министров иностранных дел ОТГ, которое пройдет накануне заседания Совета глав государств.