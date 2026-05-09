Общество

Хантавирус опасен для инфицированных, но риск передачи крайне низок — ВОЗ

Фото ВОЗ. Трое пациентов с подозрением на хантавирусную инфекцию направляются в Нидерланды для получения медицинской помощи

Риск распространения хантавируса среди широкой общественности остается «абсолютно низким», и ситуация не имеет ничего общего с пандемией COVID‑19. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, на борту голландского лайнера Hondius скончались три человека, несколько других заболели, что вызвало масштабный международный отклик со стороны стран Европы, Африки и Латинской Америки.

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер отметил, что даже люди, находившиеся в тесном контакте с заболевшими, включая стюардессу, обслуживавшую одну из пассажирок, получили отрицательные результаты тестов. По его словам, это подтверждает, что вирус опасен прежде всего для тех, кто действительно инфицирован, но не представляет значительной угрозы для населения в целом.

По данным ВОЗ, зарегистрировано восемь случаев заражения, включая пять лабораторно подтвержденных и три предполагаемых. Линдмайер подчеркнул, что даже совместное проживание в одной каюте не всегда приводило к передаче инфекции, что еще раз демонстрирует ее крайне ограниченную способность распространяться от человека к человеку.

Отслеживание контактов потенциально инфицированных продолжается за пределами судна. Голландская стюардесса, которая кратковременно контактировала с пассажиром, впоследствии умершим от инфекции, также получила отрицательный результат теста. По словам Линдмайера, специалисты анализируют посадочные списки самолетов и судов, а также маршруты перемещений людей, чтобы исключить все возможные цепочки передачи.

ВОЗ подчеркивает, что нынешняя вспышка принципиально отличается от пандемии коронавируса 2020 года, унесшей миллионы жизней.

Передача хантавируса, как правило, требует длительного и тесного контакта — чаще всего между членами семьи, партнерами или медицинскими работниками. При этом жена пациента, находящегося на лечении в Швейцарии, не проявляет симптомов, что, по словам представителя ВОЗ, подтверждает низкую заразность вируса.

  • Хантавирусы — это зоонозные вирусы, переносимые грызунами. Заражение человека обычно происходит при контакте с инфицированными животными или их выделениями. Андинский штамм, распространенный в некоторых странах Латинской Америки, является единственным известным хантавирусом, способным к ограниченной передаче между людьми. Именно им и заразились пассажиры круизного лайнера Hondius.
Хантавирус опасен для инфицированных, но риск передачи крайне низок — ВОЗ
