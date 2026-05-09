Торога Жогорку Кенеша посетил ветеранов войны, проживающих в Бишкеке

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в рамках празднования Дня Победы посетил ветеранов Великой Отечественной войны. Он навестил Аспека Джумашева, Михаила Сухинина, Николая Мироненко.

Фото Жогорку Кенеша

Михаила Сухинина и Николая Мироненко также призвали в армию в 1944 году, они служили в запасном полку и за проявленный героизм получили ряд наград.

Фото Жогорку Кенеша

Поздравляя ветеранов с 81-й годовщиной Победы, торага подчеркнул: «Вы проявили героизм в жестокой войне, сражаясь за единство и мир многонационального Советского государства. Мы гордимся вашим подвигом, совершенным ради Родины и государства. Никогда не забудем мужество всех ветеранов, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом».Ветераны поделились воспоминаниями о трудностях военного времени и рассказали о фронтовых буднях и жизни в тылу. Ветераны подчеркнули, что цена и значение этой Победы бесценны, и пожелали спокойствия и благополучия в мире.