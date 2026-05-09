18:10
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть

Торога Жогорку Кенеша посетил ветеранов войны, проживающих в Бишкеке

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в рамках празднования Дня Победы посетил ветеранов Великой Отечественной войны. Он навестил Аспека Джумашева, Михаила Сухинина, Николая Мироненко.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша
Аспека Джумашева призвали в ряды Красной Армии в возрасте 18 лет. За проявленное мужество его наградили орденом Отечественной войны II степени и медалями.

Михаила Сухинина и Николая Мироненко также призвали в армию в 1944 году, они служили в запасном полку и за проявленный героизм получили ряд наград.

Поздравляя ветеранов с 81-й годовщиной Победы, торага подчеркнул: «Вы проявили героизм в жестокой войне, сражаясь за единство и мир многонационального Советского государства. Мы гордимся вашим подвигом, совершенным ради Родины и государства. Никогда не забудем мужество всех ветеранов, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом».
Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша
Ветераны поделились воспоминаниями о трудностях военного времени и рассказали о фронтовых буднях и жизни в тылу. Ветераны подчеркнули, что цена и значение этой Победы бесценны, и пожелали спокойствия и благополучия в мире.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373213/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
«Нет праздничной окраски у войны». Строки Сооронбая Жусуева о войне
Президенты зарубежных стран поздравляют Кыргызстан с Днем Победы
Митинг-реквием в Бишкеке по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президенты стран Центральной Азии поздравили Садыра Жапарова с Днем Победы
Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Победы
В Бишкеке завершилась акция «Бессмертный полк»
Певец Николай Басков прошел с «Бессмертным полком» в Караколе
День Победы. Как отметили 9 Мая в городе Ош
Митинг, концерт и шествие в честь 9 Мая организовали в Нарыне
Мэр Оша навестил 98-летнюю труженицу тыла. У нее 119 правнуков
Популярные новости
Депутат ЖК&nbsp;предлагает убрать тест по&nbsp;кыргызскому языку из&nbsp;ОРТ Депутат ЖК предлагает убрать тест по кыргызскому языку из ОРТ
Садыру Жапарову представили проект торгового парка &laquo;Достук&raquo; в&nbsp;Баткене Садыру Жапарову представили проект торгового парка «Достук» в Баткене
Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в&nbsp;санатории &laquo;Голубой Иссык-Куль&raquo; Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»
Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о&nbsp;китайских рабочих на&nbsp;заводе &laquo;Джунда&raquo; Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о китайских рабочих на заводе «Джунда»
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
9 мая, суббота
17:58
Цифровой тенге. Проект планируют вывести на стадию промышленной эксплуатации Цифровой тенге. Проект планируют вывести на стадию пром...
17:11
«Нет праздничной окраски у войны». Строки Сооронбая Жусуева о войне
16:53
Торога Жогорку Кенеша посетил ветеранов войны, проживающих в Бишкеке
16:24
Лукашенко, Токаев и Мирзиеев посетили парад Победы в Москве
15:55
Хантавирус опасен для инфицированных, но риск передачи крайне низок — ВОЗ