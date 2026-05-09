Власть

Лукашенко, Токаев и Мирзиеев посетили парад Победы в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим,  главы Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев посетили парад Победы в Москве, передает РИА Новости.

По данным агентства, в Россию по случаю празднования 81-й годовщины Победы также прибыли президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, руководство Сербской Республики, в том числе президент Синиша Каран.

Парад в честь Дня Победы на Красной площади в этом году проводили в усеченном формате. Ранее в Минобороны России сообщали, что суворовцы и нахимовцы, кадеты, а также колонна военной техники не будут участвовать в мероприятии в связи с оперативной обстановкой. Парад завершился пролетом авиации.
