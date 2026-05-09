Ученые: цифровой детокс не влияет на уровень счастья и удовлетворенность жизнью

Фото из интернета. Общение в соцсетях давно стало важной частью нашей жизни

Полный отказ от социальных сетей не приносит ожидаемого улучшения психического состояния. К такому выводу пришла международная группа ученых из Университета Антверпена и Гентского университета после проведения масштабного мета-анализа данных. Данные их исследования опубликовали в издании PsyPost.

Масштаб и методология исследования 

Команда исследователей под руководством Лауры Лемахье систематизировала результаты 10 независимых научных работ. В общей сложности выборка составила 4 тысячи 674 взрослых участника, которые добровольно и полностью прекращали использование социальных медиа. Сроки эксперимента варьировались от одного дня до почти месяца.

Ученые оценивали три ключевых эмоциональных показателя: позитивный настрой (бодрость, энтузиазм), негативные эмоции (страх, вина, гнев) и общую удовлетворенность жизнью.

Неожиданные выводы 

Анализ показал, что цифровой детокс не привел к значимым изменениям ни по одному из параметров. Продолжительность воздержания от онлайн-платформ также не повлияла на итоговый результат. Исследователи объясняют это «балансом эффектов»: отсутствие стресса от уведомлений и зависти к чужим успехам компенсируется чувством изоляции, скукой и потерей социальной поддержки.

Вместо радикальных мер авторы работы рекомендуют устанавливать ежедневные лимиты экранного времени и отключать только наиболее навязчивые уведомления.

Научная значимость 

Это одно из первых исследований, которое объединило разрозненные данные о детоксе в единый массив, что делает выводы более достоверными по сравнению с единичными экспериментами.
Ученые: цифровой детокс не влияет на уровень счастья и удовлетворенность жизнью
