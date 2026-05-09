Цифровой тенге. Проект планируют вывести на стадию промышленной эксплуатации

Проект по внедрению цифрового тенге планируют вывести на стадию промышленной эксплуатации в 2026 году. Об этом сообщило Tengrinews.kz со ссылкой на главного сотрудника департамента системы цифрового тенге Руслана Конурбаева.

По его словам, платформа уже показала устойчивость.

«Однако цифровой тенге — вещь фундаментальная, необходимо изменить большое количество законов, подзаконных актов и кодексов, чтобы принять в расчет существование третьей формы национальной валюты», — пояснил он.

При этом, по словам Руслана Конурбаева, цели раздать цифровую валюту каждому жителю страны пока нет.

«У нас нет конкретных планов, нацеленных на то, что нам необходимо внедрить цифровой тенге в каждую госструктуру или дать каждому физическому лицу. Наша задача — выявить самые болезненные, проблемные места, которые могут быть решены с помощью программируемости», — сказал он.

Казахстанцы смогут пользоваться цифровой валютой после того, как проект перейдет в стадию полноценной (промышленной) эксплуатации.

«Мы ни в коем случае не хотим, чтобы цифровой тенге воспринимали как некую обязательную замену для существующих наличных или безналичных способов расчета. Мы ожидаем, что доступ у физических лиц появится после перехода к конечной эксплуатации, которую мы планируем осуществить в этом году», — подчеркнул Руслан Конурбаев.

Отмечено, что ведутся исследования по выходу цифрового тенге за пределы внутреннего рынка. С какими странами — пока не озвучивается, но ожидается, что до конца 2026 года проведутся пилотные платежи. Масштабирование в рамках трансграничных платежей будет произведено в середине 2027-го.