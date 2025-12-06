Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Арслан Койчиев назначен госсекретарем Кыргызстана

Марат Иманкулов, который занимал должность госсекретаря с мая 2025 года, освобожден от занимаемой должности и назначен советником президента Кыргызской Республики.

Арслан Койчиев родился29 сентября 1965 года. Окончил исторический факультет КГНУ, а также Школу востоковедения и Африки Лондонского университета. Является кандидатом исторических наук.

В 1994–1996 годах работал корреспондентом Бишкекской службы «Радио Свобода». С 1996 по 2010 год занимал должность продюсера Кыргызского отделения Всемирной службы BBC, в этот период проживал в Лондоне. Публиковал статьи и исследования на кыргызском, русском и английском языках. Писатель, автор исторических произведений.

Позже занимал должность советника президента КР. В июне 2022 года был назначен заместителем генерального секретаря Организации тюркских государств от Кыргызстана. Недавно получил статус специального представителя президента по подготовке Иссык-Кульского международного форума.

Сменились полпреды президента в Ошской и Чуйской областях

Аманкан Кенжебаев стал полномочным представителем президента в Ошской области вместо Эльчибека Джантаева, который назначен директором Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.

Аманкан Кенжебаев — государственный и общественный деятель. Родился24 августа 1967 года. Работал в сельскохозяйственной сфере, возглавлял Сокулукский район, позже был избран депутатом Жогорку Кенеша VII созыва и занимал пост председателя парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам и экологии. Известен активной позицией по вопросам земельных отношений и регионального развития.

Азамат Осмонов назначен полпредом президента в Чуйской области.

Канат Джумагазиев освобожден от этой должности, которую занимал с 2023 года.

Азамат Осмонов родился 6 сентября 1985 года. До этого работал начальником управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента КР.

Исполняющим обязанности министра здравоохранения стал Каныбек Досмамбетов.

Эркин Чечейбаев освобожден от должности министра здравоохранения.

Читайте по теме Дайырбек Орунбеков объяснил, почему Минздрав возглавил бывший начальник ГКНБ

Он возглавлял ведомство с февраля 2025 года. А уже в мае получил выговор от президента КР за плачевную ситуацию в Республиканском диагностическом центре.

Каныбек Досмамбетов родился 20 января 1979 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, имеет юридическое образование.

Трудовую деятельность начал в правоохранительных органах. В разные годы занимал должности в структурах национальной безопасности, в том числе работал заместителем директора Антикоррупционной службы ГКНБ.

Позднее продолжил службу в подразделениях спецслужбы. В 2021 году был выведен в распоряжение ГКНБ в рамках ротации кадров.

Рустам Мамасадыков назначен секретарем Совета безопасности

Он сменил на посту Бактыбека Бекболотова.

Рустам Мамасадыков до назначения был первым заместителем председателя ГКНБ.

Кадровые перестановки в ГКНБ

Курванбек Авазов назначен первым заместителем председателя ГКНБ. Курванбек Авазов в 2020-м выдвигался в депутаты Жогорку Кенеша по списку партии «Реформа». С 2024 года занимал должность директора Антитеррористического центра ГКНБ КР.

Даниэль Рысалиев назначен заместителем председателя ГКНБ — директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности. Ранее он был начальником управления ГКНБ по городу Ош и Ошской области.

Элизар Сманов назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности — директором Антитеррористического центра ГКНБ. Ранее он работал в управлении ГКНБ по Таласской области.

Эльдар Жакыпбеков стал начальником управления госкомнацбезопасности по Бишкеку. Ранее он возглавлял подразделение УГКНБ Чуйской области.

Прежний руководитель столичного УГКНБ Салмоор Джумабеков получил назначение на должность по городу Ош и Ошской области.

Тынчтык Субанкулов возглавил управление Государственного комитета национальной безопасности по Джалал-Абадской области. Ранее он занимал пост первого заместителя главы этого управления. Назначение связано с тем, что прежний руководитель Каныбек Досмамбетов перешел на другую должность.

Азамат Апсатаров назначен начальником управления контроля исполнения решений президента и кабмина администрации главы государства.

Ранее он был помощником президента.

Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша

До этого назначения он возглавлял управление муниципальной собственности мэрии. Ранее работал в структурах городской администрации — главным специалистом, внутренним аудитором, руководителем отдела градостроительства и муниципального имущества.

Мирланбек Казыбай уулу будет курировать направления, связанные с имущественными вопросами и развитием городской инфраструктуры.

Президентом Национальной академии «Манас» назначена Назира Аалы кызы.

До назначения она занимала должность вице-президента этого учреждения, начинала трудовую деятельность журналистом.

Прежний глава академии Азиз Биймырза уулу оставил должность, так как баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша. Он возглавлял академию с ноября 2024 года.

О кадровых перестановках с 24 по 28 ноября читайте здесь.