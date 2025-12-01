Курванбек Авазов назначен первым заместителем председателя ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Фото из интернета. Курванбек Авазов

Из открытых источников известно, что Курванбек Авазов в 2020 выдвигался в депутаты Жогорку Кенеша по списку партии «Реформа». С 2024 года занимал должность директора Антитеррористического центра ГКНБ КР.

Фото из интернета. Даниэль Рысалиев

Кроме того, Даниэль Рысалиев назначен заместителем председателя ГКНБ — директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности. Ранее он был начальником Управления ГКНБ по городу Ош и Ошской области.