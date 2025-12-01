22:11
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Власть

Курванбек Авазов назначен первым заместителем председателя ГКНБ

Курванбек Авазов назначен первым заместителем председателя ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

из интернета
Фото из интернета. Курванбек Авазов

Из открытых источников известно, что Курванбек Авазов в 2020 выдвигался в депутаты Жогорку Кенеша по списку партии «Реформа». С 2024 года занимал должность директора Антитеррористического центра ГКНБ КР.

из интернета
Фото из интернета. Даниэль Рысалиев

Кроме того, Даниэль Рысалиев назначен заместителем председателя ГКНБ — директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности. Ранее он был начальником Управления ГКНБ по городу Ош и Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353061/
просмотров: 1160
Версия для печати
Материалы по теме
Дайырбек Орунбеков объяснил, почему Минздрав возглавил бывший начальник ГКНБ
Смена секретаря Совбеза. В Кыргызстане произошел ряд кадровых перестановок
Канат Джумагазиев освобожден от должности полпреда президента в Чуйской области
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
В Госагентстве по управлению госимуществом сменился руководитель
Глава департамента госсанэпиднадзора Абдыкадыр Жороев покинул пост
В футбольном клубе «Азия» Омурбека Бабанова назначен главный тренер
Дональд Трамп назначил нового спецпредставителя США по Украине
Двух заместителей министра здравоохранения освободили от должностей
Новым акимом Манасского района Таласской области стал Бакытбек Суюнбаев
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Бизнес
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
1 декабря, понедельник
22:00
Как обезопасить себя при обмене валюты? Рекомендации от Нацбанка Как обезопасить себя при обмене валюты? Рекомендации от...
21:43
На российской трассе «Байкал» образовалась 85-километровая пробка
21:27
В Корее взломали 120 тысяч домашних видеокамер и продавали интим-ролики в Сети
21:01
Курванбек Авазов назначен первым заместителем председателя ГКНБ
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 декабря: осадки не ожидаются