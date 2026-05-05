Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Указано, что по «решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне».

«Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — говорится в сообщении.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский угрожал, что его армия с помощью дронов может атаковать Парад Победы на Красной площади. В связи с этим в Минобороны России сообщили, что «будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий».