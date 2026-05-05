Президент поздравил соотечественников с Днем Конституции Кыргызской Республики

Президент Садыр Жапаров поздравил соотечественников с Днем Конституции Кыргызской Республики.

«Уважаемые кыргызстанцы! Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с сегодняшним важным государственным праздником — Днем Конституции Кыргызской Республики!

33 года назад, приняв нашу Конституцию, мы определили свою судьбу, вместе с тем заложили фундамент независимой государственности и провозгласили права и свободы человека высшими ценностями.

Наша Конституция — это правовой акт, обладающий высшей юридической силой. Она является источником нашей национальной идеологии и документом, определяющим основные особенности национальной идентичности. В нашей многоэтнической стране она служит идейным стержнем, укрепляющим единство и стабильность, благодаря которому каждый гражданин уверен в своей защищенности. Поэтому уважение к каждой ее статье должно быть для всех нас важнейшим принципом», — подчеркивается в тексте.

Сегодня, в эпоху стремительных мировых перемен, наша Конституция стала вершиной правовой системы страны и фундаментом развития, поскольку в ней воплощены ценности, определяющие настоящее и будущее нации.

«На пути построения нового Кыргызстана наша Конституция обуславливает движение в ногу со временем и одновременно следование национальным интересам.

В настоящее время, создавая демократическое и правовое государство, где верховенство закона поставлено во главу угла, мы претворяем в жизнь поставленные цели через уважение к Конституции, принятой по воле нашего суверенного народа.

Наша с вами главнейшая задача — точно воспринимая и неукоснительно соблюдая каждую букву и высокий дух Конституции, воспитывать грядущие поколения в духе уважения к Основному закону, к богатейшей многовековой истории нашего народа, его традициям, наследию и честному труду.

Я твердо уверен, что, опираясь на положения Конституции и мудрость нашего народа, мы сможем построить независимый, безопасный и развитый новый Кыргызстан.

Каждому соотечественнику желаю крепкого здоровья и благополучной жизни.

Пусть наш любимый Кыргызстан процветает и развивается! Пусть наша Конституция — главный ориентир и основная опора в развитии — будет для всех нас благословением! С праздником вас!» — отметил глава государства.
