Президентом Национальной академии «Манас» стала Назира Аалы кызы

Решением председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева президентом Национальной академии «Манас» назначена Назира Аалы кызы.

Заместитель заведующего отделом политико-экономических исследований администрации президента Октябрь Капалбаев отметил опыт Назиры Аалы кызы в сфере духовного просвещения населения и выразил уверенность в новом руководителе.

До назначения она занимала должность вице-президента этого образовательного учреждения, начинала трудовую деятельность журналистом.

Назира Аалы кызы выразила намерение вместе с общественностью поднять деятельность академии на новый уровень.

Напомним, прежний глава академии Азиз Биймырза уулу оставил должность, так как баллотировался в депутаты Жогорку Кенеш.