Президентом Национальной академии «Манас» стала Назира Аалы кызы

Решением председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева президентом Национальной академии «Манас» назначена Назира Аалы кызы.
Заместитель заведующего отделом политико-экономических исследований администрации президента Октябрь Капалбаев отметил опыт Назиры Аалы кызы в сфере духовного просвещения населения и выразил уверенность в новом руководителе.
Назира Аалы кызы выразила намерение вместе с общественностью поднять деятельность академии на новый уровень.
Напомним, прежний глава академии Азиз Биймырза уулу оставил должность, так как баллотировался в депутаты Жогорку Кенеш.
Справка 24.kg
Основные цели деятельности Национальной академии «Манас» — распространение, сохранение, развитие и популяризация трилогии эпоса «Манас» (эпосы «Манас», «Семетей» и «Сейтек») как духовного наследия кыргызского народа.