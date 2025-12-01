17:53
Власть

Президентом Национальной академии «Манас» стала Назира Аалы кызы

Решением председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева президентом Национальной академии «Манас» назначена Назира Аалы кызы.

Заместитель заведующего отделом политико-экономических исследований администрации президента Октябрь Капалбаев отметил опыт Назиры Аалы кызы в сфере духовного просвещения населения и выразил уверенность в новом руководителе.

До назначения она занимала должность вице-президента этого образовательного учреждения, начинала трудовую деятельность журналистом.

Назира Аалы кызы выразила намерение вместе с общественностью поднять деятельность академии на новый уровень.

Напомним, прежний глава академии Азиз Биймырза уулу оставил должность, так как баллотировался в депутаты Жогорку Кенеш.

Справка 24.kg

Основные цели деятельности Национальной академии «Манас» — распространение, сохранение, развитие и популяризация трилогии эпоса «Манас» (эпосы «Манас», «Семетей» и «Сейтек») как духовного наследия кыргызского народа.
