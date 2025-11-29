Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Бексултан Токонов стал директором Государственного агентства по управлению государственным имуществом.

С марта 2025 года эту должность занимал Тимур Малбашев.

Бексултан Токонов родился в 1987-м. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «юриспруденция». Имеет специальное звание капитана финансовой полиции и классный чин государственного гражданского служащего первого класса.

Начав карьеру в таможенных органах, позже продолжил работу в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями, где прошел профессиональный путь от следователя до руководителя подразделения.

В 2023 году перешел в управление делами президента КР, сначала занимая должность референта, а затем заведующего отделом управления государственным имуществом.

Директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Абдыкадыр Жороев покинул свой пост.

Он проработал с мая 2024-го. Также занимал этот пост в 2020-2021 годах.

На данную должность пока никого не назначили.

Анархан Базаралиева освобождена от должности директора Высшей школы правосудия.

Решение принято на очередном заседании Совета судей.

Назначена на эту должность в январе 2024 года.

Рюити Хирано назначен послом Японии в Кыргызстане.

Прежний Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Году Хидэки проработал в стране с 2022 года.

Таалатбек Масадыков назначен генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности.

Он приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2026 года.

Действующий генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, представляющий Казахстан, завершит свои полномочия. Он занимает должность с января 2023-го. В соответствии с уставом организации срок полномочий генерального секретаря составляет три года.

