Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Бексултан Токонов стал директором Государственного агентства по управлению государственным имуществом.
С марта 2025 года эту должность занимал Тимур Малбашев.
Бексултан Токонов родился в 1987-м. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «юриспруденция». Имеет специальное звание капитана финансовой полиции и классный чин государственного гражданского служащего первого класса.
Начав карьеру в таможенных органах, позже продолжил работу в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями, где прошел профессиональный путь от следователя до руководителя подразделения.
В 2023 году перешел в управление делами президента КР, сначала занимая должность референта, а затем заведующего отделом управления государственным имуществом.
Директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Абдыкадыр Жороев покинул свой пост.
Он проработал с мая 2024-го. Также занимал этот пост в 2020-2021 годах.
На данную должность пока никого не назначили.
Анархан Базаралиева освобождена от должности директора Высшей школы правосудия.
Решение принято на очередном заседании Совета судей.
Назначена на эту должность в январе 2024 года.
Рюити Хирано назначен послом Японии в Кыргызстане.
Прежний Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Году Хидэки проработал в стране с 2022 года.
Таалатбек Масадыков назначен генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности.
Он приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2026 года.
Действующий генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, представляющий Казахстан, завершит свои полномочия. Он занимает должность с января 2023-го. В соответствии с уставом организации срок полномочий генерального секретаря составляет три года.
