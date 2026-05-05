09:24
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Осадки в Бишкеке: мэрия извинилась за временные затруднения водоотведения

Мэрия Бишкека отчиталась об устранении последствий интенсивных осадков в столице. Пресс-служба муниципалитета проинформировала о текущей ситуации, связанной с распространением информации о подтоплениях.

За последние сутки в столице наблюдались интенсивные осадки, в результате чего на отдельных участках улично-дорожной сети зафиксированы локальные скопления воды и временные затруднения водоотведения. Все случаи носят кратковременный и локальный характер, говорится в сообщении.

Городские службы оперативно провели работы по откачке воды, очистке ливневых систем и восстановлению движения транспорта и пешеходов во всех районах города — Ленинском, Свердловском, Первомайском и Октябрьском. Основные участки приведены в нормальное состояние, ситуация стабилизирована и находится под контролем.

«Отдельно отмечаем, что инцидент на пересечении улиц Шоокум и 7 Апреля в Октябрьском районе не связан с погодными условиями. Он произошел в ходе плановых гидравлических испытаний тепловых сетей и был оперативно устранен. В настоящее время продолжается мониторинг состояния водоотводящей инфраструктуры, городские службы работают в усиленном режиме и обеспечивают оперативное реагирование на обращения граждан», — говорится в пресс-релизе.

Мэрия Бишкека приносит извинения за временные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372880/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека проверил селехранилище в урочище Манка-Жар: угрозы подтоплений нет
Аномальным по количеству осадков стал 2024 год — ООН
Проливные дожди затопили центральные улицы города Ош. Пострадали госучреждения
На перевалах идет дождь со снегом. В Минтрансе рассказали о ситуации
Селевые потоки в Джалал-Абадской области подтопили жилые дома и соцобъекты
Проливные дожди затопили дома жителей Джалал-Абадской области
Селевые потоки размыли дорожное полотно в Салам-Аликском айыл окмоту
В пригороде Бишкека прошел сильный град
Пятый раз за 42 года. В пустыне Сахара выпал снег
Некому решить? Подтоплением проезжей части дорог озаботился Улукбек Марипов
Популярные новости
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и&nbsp;всплеск мошенничества по&nbsp;стране Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17&nbsp;среди гостей концертов Kyrgyz Tour MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
5 мая, вторник
09:17
На пиротехнической фабрике в Китае прогремел взрыв: более 20 погибших На пиротехнической фабрике в Китае прогремел взрыв: бол...
09:12
Президент поздравил соотечественников с Днем Конституции Кыргызской Республики
09:06
Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 5 мая в Бишкеке было в 1986 году
08:49
Осадки в Бишкеке: мэрия извинилась за временные затруднения водоотведения
4 мая, понедельник
22:24
Попытка суицида у БЧК в Бишкеке. Девушку спас милиционер
21:45
Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфонов по итогам апреля
21:23
Сколько стоит «Бала ырысы». На выплаты детям выделят 3,3 миллиарда сомов
21:02
В ЖК предлагают ужесточить наказание за установку сетей на Иссык-Куле