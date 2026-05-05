Осадки в Бишкеке: мэрия извинилась за временные затруднения водоотведения

Мэрия Бишкека отчиталась об устранении последствий интенсивных осадков в столице. Пресс-служба муниципалитета проинформировала о текущей ситуации, связанной с распространением информации о подтоплениях.

За последние сутки в столице наблюдались интенсивные осадки, в результате чего на отдельных участках улично-дорожной сети зафиксированы локальные скопления воды и временные затруднения водоотведения. Все случаи носят кратковременный и локальный характер, говорится в сообщении.

Городские службы оперативно провели работы по откачке воды, очистке ливневых систем и восстановлению движения транспорта и пешеходов во всех районах города — Ленинском, Свердловском, Первомайском и Октябрьском. Основные участки приведены в нормальное состояние, ситуация стабилизирована и находится под контролем.

«Отдельно отмечаем, что инцидент на пересечении улиц Шоокум и 7 Апреля в Октябрьском районе не связан с погодными условиями. Он произошел в ходе плановых гидравлических испытаний тепловых сетей и был оперативно устранен. В настоящее время продолжается мониторинг состояния водоотводящей инфраструктуры, городские службы работают в усиленном режиме и обеспечивают оперативное реагирование на обращения граждан», — говорится в пресс-релизе.

Мэрия Бишкека приносит извинения за временные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.