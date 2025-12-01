19:01
Власть

Эркин Чечейбаев освобожден от должности министра здравоохранения

Эркин Чечейбаев освобожден от должности министра здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства подписал соответствующий указ.

Напомним, Эркин Чечейбаев возглавлял Министерство здравоохранения с февраля 2025 года.

Еще одним указом исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Каныбек Досмамбетов, который ранее занимал должность начальника Главного управления ГКНБ по Джалал-Абадской области.

Фото из интернета. Каныбек Досмамбетов

Каныбек Досмамбетов родился 20 января 1979 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, по данным открытых источников, имеет юридическое образование.

Трудовую деятельность начал в правоохранительных органах. В разные годы занимал должности в структурах национальной безопасности, в том числе работал заместителем директора Антикоррупционной службы ГКНБ.

Позднее продолжил службу в подразделениях спецслужбы. В 2021 году был выведен в распоряжение ГКНБ в рамках ротации кадров и далее продолжил работу в системе национальной безопасности.
